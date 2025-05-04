В Китае ответили на предупреждение Зеленского о визите в Москву на 9 мая

Лидер Китая Си Цзиньпин приедет в Россию, несмотря на заявление президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии гарантий безопасности для иностранных лидеров на параде в Москве на День победы 9 мая.

Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

В ответ на запрос "Укринформа" относительно планов Си Цзиньпина совершить поездку в Россию несмотря на отсутствие гарантий безопасности, в МИД КНР опубликовали заявление о четырехдневном визите китайского лидера в Москву. В этом заявлении говорится, что Си Цзиньпин с 7 по 10 мая посетит Россию и будет присутствовать на мероприятиях по случаю 80-летия окончания войны в Европе, в том числе на параде в Москве 9 мая.

Также в китайском ведомстве отметили, что позиция КНР относительно "украинского кризиса" остается без изменений и заключается в мирном окончании войны через переговоры.

"Главным приоритетом сегодня является предотвращение эскалации напряженности и все заинтересованные стороны должны добиться консенсуса и создать условия для достижения этой цели", — сказали в МИД КНР.

В начале мая российский диктатор Владимир Путин объявил о трехдневном "перемирии" на День победы. Президент Владимир Зеленский отверг это предложение, призвав Путина пойти на реальное прекращение огня на 30 дней, а не устраивать его на "свои праздники".

Зеленский заметил, что получал запросы от других стран с просьбой пообещать предоставить гарантии безопасности для иностранцев, которые приедут в Москву на парад победы 9 мая. Однако президент подчеркнул, что эта территория России и Украина не может обеспечить безопасность. Кроме того, Зеленский добавил, что Россия сама может устроить провокации ко Дню победы и обвинить Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко отреагировал на предупреждение Зеленского.

Также "Комментарии" писали о двух мировых лидерах, отказавшихся ехать на парад к Путину на День победы.