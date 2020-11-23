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В Китае переделали старую лодку в туристический объект (фото)

Во времена условиях пандемии коронавируса, лодка принимает местных жителей, ведь иностранцев практически нет

сегодня, 17:19
Автор:

Диденко Светлана

Невероятной красоты кораблик перевозит туристов по гонконгской гавани.

В Китае переделали старую лодку в туристический объект (фото)

Фото: gulfnews.com

"The Dukling" — это старое судно, такие еще до сих пор можно заметить в китайских водах. Лодка отремонтировали и переделали для туристов. Обычно лодка с посетителями курсирует по гавани "Виктория", что в Гонконге.

О судне известно, что его построили в 1955 году и служил он как рыбацкая лодка. С 80-х годов его начали использовать для экскурсий. Новый владелец отремонтировал лодку, отреставрировал все деревянные поверхности и крошечные, колоритные детали характерные для китайской культуры, восстановил яркие паруса и открыл палубу для визитов.

С 2014-го года хозяин начал перевозить иностранных туристов. На борту работают 12 человек, обслуживающих иностранных посетителей во время экскурсии по бухте.

В Китае переделали старую лодку в туристический объект (фото) - фото 2
В Китае переделали старую лодку в туристический объект (фото) - фото 3
В Китае переделали старую лодку в туристический объект (фото) - фото 4
В Китае переделали старую лодку в туристический объект (фото) - фото 5
В Китае переделали старую лодку в туристический объект (фото) - фото 6
В Китае переделали старую лодку в туристический объект (фото) - фото 7
В Китае переделали старую лодку в туристический объект (фото) - фото 8
В Китае переделали старую лодку в туристический объект (фото) - фото 9
В Китае переделали старую лодку в туристический объект (фото) - фото 10

Сейчас, в условиях пандемии, лодка принимает местных жителей, ведь туристов практически нет. Сообщается, что с февраля количество посетителей уменьшилось на 96-99%. Тем не менее владельцу удалось сохранить треть своего бизнеса привлекая местных жителей. Гонконгцы приводят своих детей, с восторгом разглядывают необычный кораблик.

Ранее издание "Комментарии" сообщали о том, что популярная k-pop группа разозлила китайских зоозащитников из-за фото с пандой.


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Источник: https://gulfnews.com/photos/news/photos-local-tourism-keeps-symbol-of-hong-kong-junk-boat-afloat-1.1606132286527?slide=3
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