В Китае переделали старую лодку в туристический объект (фото)

Невероятной красоты кораблик перевозит туристов по гонконгской гавани.

Фото: gulfnews.com

"The Dukling" — это старое судно, такие еще до сих пор можно заметить в китайских водах. Лодка отремонтировали и переделали для туристов. Обычно лодка с посетителями курсирует по гавани "Виктория", что в Гонконге.

О судне известно, что его построили в 1955 году и служил он как рыбацкая лодка. С 80-х годов его начали использовать для экскурсий. Новый владелец отремонтировал лодку, отреставрировал все деревянные поверхности и крошечные, колоритные детали характерные для китайской культуры, восстановил яркие паруса и открыл палубу для визитов.

С 2014-го года хозяин начал перевозить иностранных туристов. На борту работают 12 человек, обслуживающих иностранных посетителей во время экскурсии по бухте.

Сейчас, в условиях пандемии, лодка принимает местных жителей, ведь туристов практически нет. Сообщается, что с февраля количество посетителей уменьшилось на 96-99%. Тем не менее владельцу удалось сохранить треть своего бизнеса привлекая местных жителей. Гонконгцы приводят своих детей, с восторгом разглядывают необычный кораблик.

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