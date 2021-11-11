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В Китае переписали историю: Си Цзиньпин официально сравнялся с Мао Цзэдуном

Си Цзиньпин прировняли к Мао Цзэдуна, основателя коммунистического правления в стране, и Дэн Сяопину, главного архитектора экономического взлета

сегодня, 13:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Коммунистическая партия Китая совершила прорыв, который поможет обеспечить его политическое будущее, – переписав историю. Высокопоставленные партийные руководители на закрытом заседании в Пекине одобрили решение о переоценке 100-летней истории партии и закреплении Си Цзиньпин на официальном небосводе партийных лидеров, определяющих эпоху. Этот шаг поднял нынешнего руководителя Китая до уровня Мао Цзэдуна, основателя коммунистического правления в стране, и Дэн Сяопина, главного архитектора экономического взлета. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

В Китае переписали историю: Си Цзиньпин официально сравнялся с Мао Цзэдуном

Председатель КНР Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, произошедшее стало началом знаменательного года в китайской политике. Его заявления сыграют большую роль в перетряске руководства на съезде Коммунистической партии, который, вероятно, состоится в 2022 году, когда господин Си, самый влиятельный лидер Китая за последние десятилетия, появится на пути к достижению третьего пятилетнего срока в качестве генерального секретаря партии. В поле зрения нет конкурирующего лидера или явного наследника.

Решение поместить г-на Си в число исторических гигантов страны подкрепит его аргумент о том, что он единственный лидер, способный привести Китай к статусу сверхдержавы. Китай относительно хорошо справился с пандемией Covid-19, но он сталкивается с экономическими рисками из-за обремененных долгами компаний и социального давления со стороны местных властей по мере старения населения и растущего недоверия со стороны Соединенных Штатов и других западных стран.

Претендуя на третий срок в качестве лидера партии, что, как ожидается, он сделает в следующем году, г-н Си нарушит схему пребывания у власти всего на два срока. В 2018 году г-н Си начал смелую силовую игру, отменив ограничение срока пребывания на посту президента, открыв ему путь к неограниченному руководству Китаем. Этот шаг опроверг широко распространенные ожидания того, что партия ограничивалась 10-летним пределом пребывания лидеров у власти.

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Источник: https://www.nytimes.com/live/2021/11/11/world/china-xi-jinping-cpc?smtyp=cur&smid=tw-nytimes#xi-jinping-history-third-term
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