В Китае распространяется болезнь похожая на коронавирус: больницы переполнены больными пациентами

В Китае резко увеличилось количество случаев респираторных заболеваний, в частности, вируса HMPV (человеческий метапневмовирус). Случаи заражения сопровождаются симптомами, похожими на грипп и COVID-19. Местные социальные сети пестрят изображениями переполненных больниц, а международные СМИ призывают туристов пересмотреть свои планы путешествий в Китай. Однако Пекин отрицает опасность.

В Китае распространяется вирус HMPV. Фото из открытых источников

Власти Пекина уверяют, что ситуация с респираторными заболеваниями контролируется, а повышение количества больных якобы вызвано "обычным зимним явлением". После нескольких международных отчетов, призывающих путешественников воздержаться от путешествий в Китай, спикер МИД Китая Мао Нин заявил, что следует устранить беспокойство в медиа, ведь "пик респираторных инфекций, как правило, приходится на зимний сезон".

"Я могу заверить вас, что китайское правительство заботится о здоровье китайских граждан и иностранцев, которые приезжают в Китай. Путешествовать по Китаю безопасно", — сказала Нин.

Представитель МИД Китая добавила, что нынешний всплеск респираторных заболеваний "кажется, менее серьезный и распространяется в меньших масштабах по сравнению с предыдущим годом". Несмотря на это, страны Азии, в частности Индонезия, Япония и Индия, уже предостерегли своих граждан от поездок в Китай.

Что известно о HMPV?

Человеческий метапневмовирус был обнаружен в 2001 году. Его симптомы подобны коронавирусу и включают кашель, лихорадку, заложенность носа и одышку. В тяжелых случаях заболевание может привести к бронхиту или пневмонии. Вирус передается воздушно-капельным путём, а также через контакт с зараженными поверхностями.

Хотя HMPV имеет сходство с COVID-19, вакцины для его профилактики пока не существует. Врачи рекомендуют соблюдать базовые гигиенические меры для защиты от инфекций.

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