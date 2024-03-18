В Китае рассказали, чего ожидают от «кризиса» в Украине, и когда он завершится

В Китае заявили, что их страна несправедливо критикуется за то, что она помогает РФ в захватнической войне в Украине.

Ван Шитин

Как заявил Ван Шитин, такая критика неоправданна, поскольку Пекин с начала "конфликта" поддерживал проведение мирных переговоров между странами. По его словам, лидер КНР Си Цзиньпин по этому поводу разговаривал с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Кроме того, он общался с лидерами США, Франции и Германии – Джо Байденом, Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцом.

То есть, подчеркнул Ван Шитин, Китай с начала "кризиса" активно продвигает идею проведения мирных переговоров.

"Мы очень надеемся, что мир будет восстановлен в ближайшее время и будет быстро найдено объективное решение",

– добавил Ван Шитин.

Кроме того, он заявил, что Китай не снабжает летальным оружием ни одну из сторон "конфликта" и не наживается на нем.

Китайский посол подчеркнул, что Пекин будет и дальше продвигать идею проведения мирных переговоров и не намерен останавливаться до тех пор, пока в этом вопросе не будет "проблеска надежды".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Ван Шитин заявил о необходимости проведения мирных переговоров между Украиной и Россией. Он также отметил, что Китай рассматривают возможность участия в "саммите мира", который должен состояться в Швейцарии. Вместе с тем, дипломат добавил, что Китай считает, что необходимо уважать территориальный суверенитет всех стран и соблюдать Устав ООН.

Действительно Китай неоднократно говорил о том, что между Украиной и Россией должны состояться мирные переговоры и даже представлял свой так называемый мирный план. Он, по мнению экспертов, направлен на продвижение интересов Кремля.





