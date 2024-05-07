Как заявил Чжан Ханьхуэй, официальный Пекин абсолютно поддерживает идею проведения мирной конференции по вопросу прекращения войны в Украине, однако при условии, что в этом мероприятии будет принимать участие также и террористическая Россия.

Китай

По словам китайского дипломата, Пекин поддерживает и выступает за то, чтобы своевременно созвать международную мирную конференцию, проведение которой будет одобрено российской и украинской сторонами. Кроме того, добавил представитель Китая, эти стороны должны иметь равноправное участие в этой мирной конференции. Также, добавил дипломат, они должны иметь возможность обсудить также все варианты мира.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в середине июня в Швейцарии должен пройти Глобальный саммит мира, на котором участники планируют обсудить "формулу мира" президента Владимира Зеленского, которая также предусматривает возвращение Украины к границам 1991 года.

Россию на это мероприятие не позвали, однако украинская сторона допускает, что с агрессором могут быть переговоры после Глобального саммита мира, когда будет сформирована коалиция в поддержку "формулы мира" Зеленского, которая сможет оказать давление на Россию.

Впрочем, в РФ выступают категорически против "формулы мира" Владимира Зеленского и называют ее нереалистичной, потому что она не учитывает "реалий на земле". Агрессора раздражает то, что Украина не намерена отдавать свои территории РФ.

Пока не понятно, примет ли участие в Глобальном саммите мира Китай. Президент Си Цзиньпин, находясь с визитом во Франции, прохладно отнесся к саммиту в Швейцарии. Впрочем, он поддержал идею Макрона по организации "олимпийского перемирия".