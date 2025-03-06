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В Китае резко раскритиковали переговоры США и РФ по Украине: чем возмущен Пекин

Китай критикует переговоры США и России без участия Украины и европейских стран.

сегодня, 14:33 comments1671
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Slava Kot

Специальный представитель Китая по европейским делам Лу Шае заявил, что он "впечатлен" отношением президент США Дональд Трамп к американским союзникам в Европе. По его словам, мирное соглашение для Украины не должно определяться только между США и Россией.

В Китае резко раскритиковали переговоры США и РФ по Украине: чем возмущен Пекин

Спецпредставитель Китая в Европе Лу Шае. Фото из открытых источников

В кулуарах панельной дискуссии во время ежегодной сессии высшего консультативного органа Народного политического консультативного совета Китая Лу Шае отреагировал на последние заявления Дональда Трампа, в частности, относительно его давления на Европу.

"Когда вы смотрите на то, как администрация Трампа внедряет наглую и властную политику по отношению к Европе, относясь к своим союзникам таким образом, честно говоря, с европейской точки зрения, это просто ужасно. Я считаю, что европейские друзья должны поразмышлять над этим и сравнить политику администрации Трампа с политикой китайского правительства", — заявил Шае.

По его словам, дипломатический подход Китая отмечает "мир, дружбу, добрую волю и взаимовыгодное сотрудничество".

Спецпредставитель Китая по европейским делам поддержал диалог между США и Россией, который возобновился при администрации Трампа и направлен на окончание войны в Украине. Однако Лу Шае подчеркнул, что любой мирный процесс должен предусматривать признание и участие всех соответствующих сторон, в том числе европейских стран.

"Различные предложенные решения должны быть предметом равноправного обсуждения, а не диктоваться несколькими избранными", — подчеркнул китайский политик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США отреагировали на угрозы Китая о готовности к войне.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле согласились на новое название войны в Украине, объявленное США.



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Источник: https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3301233/chinas-envoy-eu-lu-shaye-appalled-trumps-treatment-europe?module=top_story&pgtype=homepage
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