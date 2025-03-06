В Китае резко раскритиковали переговоры США и РФ по Украине: чем возмущен Пекин

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Slava Kot
Специальный представитель Китая по европейским делам Лу Шае заявил, что он "впечатлен" отношением президент США Дональд Трамп к американским союзникам в Европе. По его словам, мирное соглашение для Украины не должно определяться только между США и Россией.
Спецпредставитель Китая в Европе Лу Шае. Фото из открытых источников
В кулуарах панельной дискуссии во время ежегодной сессии высшего консультативного органа Народного политического консультативного совета Китая Лу Шае отреагировал на последние заявления Дональда Трампа, в частности, относительно его давления на Европу.
По его словам, дипломатический подход Китая отмечает "мир, дружбу, добрую волю и взаимовыгодное сотрудничество".
Спецпредставитель Китая по европейским делам поддержал диалог между США и Россией, который возобновился при администрации Трампа и направлен на окончание войны в Украине. Однако Лу Шае подчеркнул, что любой мирный процесс должен предусматривать признание и участие всех соответствующих сторон, в том числе европейских стран.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США отреагировали на угрозы Китая о готовности к войне.
Также "Комментарии" писали, что в Кремле согласились на новое название войны в Украине, объявленное США.
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