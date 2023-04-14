logo

BTC/USD

30727.86

ETH/USD

2107.89

LTC/USD

96.77

USD/UAH

37.75

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай В Китае сделали заявление о передаче оружия одной из сторон войны в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

В Китае сделали заявление о передаче оружия одной из сторон войны в Украине

В МИД Китая уверяют, что Китай не будет продавать оружие ни одной из сторон войны в Украине

сегодня, 13:24
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Пекин не намерен продавать оружие ни одной из сторон войны в Украине. Также страна будет регулировать экспорт товаров двойного гражданского и военного назначения. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава МИД КНР Цинь Ган на пресс-конференции со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок, пишет "Associated Press".

В Китае сделали заявление о передаче оружия одной из сторон войны в Украине

Глава МИД КНР Цинь Ган. Фото: из открытых источников

"Китай не будет предоставлять оружие соответствующим сторонам конфликта", — сказал Цинь Ган.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Также министр добавил, что Китай также будет регулировать экспорт товаров двойного гражданского и военного назначения "в соответствии с законами и правилами".

"Об экспорте военной продукции Китай придерживается благоразумной и ответственной позиции", — отметил Цинь.

Как уточняет издание, Цинь Ган является китайским чиновником высочайшего уровня, сделавшим такое откровенное заявление о продаже оружия России.

Как сообщалось, по данным СМИ, в секретных документах США, которые недавно были обнародованы в сети, якобы содержится информация о том, что Китай согласился предоставить летальную помощь России.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава венгерского МИД Петер Сийярто договорился во время визита в Москву о продолжении поставок в свою страну российских газа и нефти. Этот шаг вызвал острую критику со стороны экономического советника президента Украины Олега Устенко. Венгерские власти, в принципе, часто попадают под критику в Украине, а также в Евросоюзе за свои "особые" взгляды на многие аспекты, в том числе – российско-украинской войны и санкций. Впрочем, не всё так просто, как может показаться на первый взгляд, считают опрошенные изданием "Комментарии" эксперты.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://apnews.com/article/china-taiwan-weapons-germany-ukraine-2a51d2c64c12fca75683d20fbafba475?utm_source=homepage&utm_medium=TopNews&utm_campaign=position_04
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!