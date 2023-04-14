В Китае сделали заявление о передаче оружия одной из сторон войны в Украине

Пекин не намерен продавать оружие ни одной из сторон войны в Украине. Также страна будет регулировать экспорт товаров двойного гражданского и военного назначения. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава МИД КНР Цинь Ган на пресс-конференции со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок, пишет "Associated Press".

Глава МИД КНР Цинь Ган. Фото: из открытых источников

"Китай не будет предоставлять оружие соответствующим сторонам конфликта", — сказал Цинь Ган.

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Также министр добавил, что Китай также будет регулировать экспорт товаров двойного гражданского и военного назначения "в соответствии с законами и правилами".

"Об экспорте военной продукции Китай придерживается благоразумной и ответственной позиции", — отметил Цинь.

Как уточняет издание, Цинь Ган является китайским чиновником высочайшего уровня, сделавшим такое откровенное заявление о продаже оружия России.

Как сообщалось, по данным СМИ, в секретных документах США, которые недавно были обнародованы в сети, якобы содержится информация о том, что Китай согласился предоставить летальную помощь России.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава венгерского МИД Петер Сийярто договорился во время визита в Москву о продолжении поставок в свою страну российских газа и нефти. Этот шаг вызвал острую критику со стороны экономического советника президента Украины Олега Устенко. Венгерские власти, в принципе, часто попадают под критику в Украине, а также в Евросоюзе за свои "особые" взгляды на многие аспекты, в том числе – российско-украинской войны и санкций. Впрочем, не всё так просто, как может показаться на первый взгляд, считают опрошенные изданием "Комментарии" эксперты.



