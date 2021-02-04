В Китае школьников лишат мобильных телефонов

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Ольга Чародий
Решение о запрете приносить в школы Китая мобильные телефоны
было принято на уровне руководства страны. Исключением станет только письменное
разрешение родителей и особые жизненные обстоятельства.
Смартфон ( фото из отрытых источников)
Об этом говорится в сообщении Министерства образования Китая,
передает BBC.
Такие меры связаны с желанием властей страны защитить зрение
школьников, повысить успеваемость, а также снизить риск развития интернет
зависимости. Также учителей просят не присылать на смартфон домашние
задания для учеников, а родителям советуют общаться с детьми в течение дня по
общественным телефонам.
Стимулом к принятию столь кардинального ограничения стали данные исследований, которые показали резкое увеличение заболеваний зрения, в частности близорукости, среди подростков. Кроме этого, более половины школьников имеют психологическую зависимость от онлайн-игр и социальных сетей, а две трети — признаки гиподинамии и недостатка физической активности.
Напомним, Лу Вейбонг, президент Xiaomi Group China и генеральный директор Redmi, опубликовал фотографию нового RedmiBook Pro на своей странице в Weibo. Он отметил, что компания много работала над созданием нового дизайна, и добавил, что новый ноутбук RedmiBook Pro будет очень профессиональным. На изображении показана левая сторона ноутбука, на которой расположены разъемы USB-C и HDMI. Очевидно, что корпус сделан из алюминиевого сплава, имеет острые края и выполнен в стиле ноутбуков Apple.Ранее было объявлено, что процессоры Intel Core 11-го поколения будут работать в новой линейке RedmiBook Pro.
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