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В Китае снова заговорили о мирных переговорах по Украине и назвали условие

Находящийся с визитом во Франции Китай Си Цзиньпин отнесся к швейцарской конференции вяло

сегодня, 22:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Пекин выступает за проведение мирной конференции по вопросу войны в Украине , где будут представлены все стороны на равном уровне, подчеркнул посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

В Китае снова заговорили о мирных переговорах по Украине и назвали условие

Чжан Ханьхуэй (фото из открытых источников)

"Китай выступает за своевременный созыв международной мирной конференции, одобренной российской и украинской сторонами, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех вариантов мира", — высказался посол, передает Reuters.

Швейцария будет проводить переговоры во время двухдневной конференции высокого уровня 15-16 июня, направленной на достижение мира в Украине, на которую Москву не пригласили. В понедельник президент Китая Си Цзиньпин, который находится с визитом во Франции, отнесся к швейцарской конференции вяло.

Москва заявляет, что не видит смысла в мирных переговорах по Украине в Швейцарии, а Киев заявляет, что не находит места для России на саммите, проходящем неподалеку от швейцарского города Люцерн.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай может отказаться от России только при одном условии. Китай не разорвет сотрудничество с террористической Россией и не прекратит помогать ей, если на него оказывать давление, используя дипломатические каналы, уверен эксперт из Азиатско-Тихоокеанского региона аналитического центра Adastra Антон Ганоцкий.

По словам эксперта, были многочисленные сообщения о том, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует приложить все усилия, чтобы убедить главу Китая Си Цзиньпиня прекратить поддерживать РФ. Однако, как подчеркнул Ганоцкий, нет никаких оснований полагать, что из таких намерений получится нечто толковое.

По мнению эксперта, есть только одна вещь, которая может заставить Пекин изменить свое мнение по поводу поддержки террористической России.


 



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