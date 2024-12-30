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В Китае суд объявил смертный приговор мужчине за масштабное смертельное ДТП

Суд в Китае вынес смертный приговор водителю, который сбил насмерть 35 человек.

сегодня, 13:45
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Slava Kot

Китайский суд в городе Чжухай приговорил 62-летнего мужчину к смертной казни за умышленное убийство 35 человек. Шокировавший страну инцидент произошел 11 ноября этого года, когда обвиняемый Фань Вейцу въехал на автомобиле в группу людей, занимавшихся спортом возле местного спортивного центра.

В Китае суд объявил смертный приговор мужчине за масштабное смертельное ДТП

Мужчине объявили смертный приговор за аварию в Китае. Фото: Jam Press

По официальным данным, в результате инцидента погибли 35 человек, еще 43 получили тяжелые ранения. В ходе расследования выяснилось, что причиной трагического случая стало недовольство Фаня соглашением о разводе. Во время задержания обвиняемый находился в своем автомобиле, пытаясь нанести себе ножевые ранения.

"Преступные мотивы Фаня были крайне подлыми, характер преступления — чрезвычайно жестоким, средства преступления — особенно жестокими, а последствия преступления — особенно тяжкими, повлекшими большой общественный вред", — говорится в заявлении суда, который вынес мужчине смертный приговор.

Это нападение стало одним из нескольких подобных инцидентов, произошедших в Китае в конце октября и ноябре. В другом деле этого месяца суд приговорил водителя внедорожника к смертному приговору с отсрочкой на два года за наезд в толпу возле начальной школы. В этом случае мотивом преступления стала потеря значительной суммы денег, которые мужчина неудачно вложил.

На фоне этих событий глава КНР Си Цзиньпин поручил местным органам власти усилить меры по профилактике насильственных инцидентов. Особое внимание рекомендуется обращать на урегулирование личных конфликтов, которые могут перерасти в агрессию против общества.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший глава Bank of China приговорен к смертной казни.

Также "Комментарии" писали о том, что в Северной Корее применили немедленный смертный приговор для чиновника.



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Источник: https://apnews.com/article/china-crowd-mass-killing-death-sentence-532cf8651cc13a036771b83da03f0e44
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