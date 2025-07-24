В Китае в очередной раз встали на защиту режима Путина: Пекин жестко обратился к Западу

Китайская Народная Республика четко обозначила свою позицию по стратегическому партнерству с Россией, заявив, что третьим странам не следует вмешиваться в двусторонние связи между Пекином и Москвой. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь.

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"Сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против ни одной третьей стороны. И оно не должно подвергаться внешнему давлению или влиянию со стороны других государств", — подчеркнул Го.

Ранее лидеры Европейского Союза обратились в Китай с просьбой сократить торгово-промышленное взаимодействие с Россией на фоне войны против Украины. В частности, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила о необходимости "переломного момента" в отношениях между ЕС и Китаем. В свою очередь президент Европейского совета Антониу Кошта призвал Пекин использовать свое влияние, чтобы склонить Москву к прекращению боевых действий в Украине.

Китайский дипломат ответил дипломатично, отметив, что позиция КНР по международным вопросам определяется исключительно официальными заявлениями, и все новые события следует оценивать именно через эту призму.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что Пекин стремится контролировать ситуацию, сохраняя слабую Россию как удобного партнера. По его словам, Китай следует тактике Кремля в отношении Украины, пытаясь использовать Москву в своих стратегических целях.

В то же время издание The Times обращает внимание на роль Китая в дальнейшей судьбе войны. Если Россия и дальше будет отказываться от компромиссов, США могут ввести новые экономические ограничения, которые затронут не только РФ, но и ее основных торговых партнеров — в частности, Китай, Индию и Турцию. В этом случае Пекин окажется перед выбором между стратегическим союзом с Москвой и сохранением стабильных отношений с Западом.

Как уже писали "Комментарии", 18 июля Комитет постоянных представителей ЕС утвердил 18 пакет санкций Евросоюза против России. В него также вошли ограничения для некоторых китайских банков, которые сотрудничали с РФ и помогали Кремлю обходить санкции. Китай резко выступил против новых санкций ЕС.