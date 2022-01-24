В Китае впервые показали 20 маленьких панденят (ВИДЕО)

В КНР впервые за сколько времени решили показать двадцать крошечных мишек панды жителям страны. Об этом сообщает ТСН.

Большая панда до 2017 года считалась исчезающим видом (фото из открытых источников)

Все малыши большой панды живут сейчас в специальном заведении, где специалисты занимаются разведением этих животных и который находится на юго-западе китайской провинции Сычуань. Детеныши панд появились на свет еще в прошлом году. Самым маленьким мишкам исполнилось 120 дней, а самым старшим – 190 дней.

Руководство этого центра решило порадовать соотечественников в канун местного праздничного дня – Китайского Нового года, который наступит на следующей неделе, во вторник, 1 февраля.

Сотрудники этого заведения рассказывают, что сделать это было непросто. Ведь малыши большой панды в этом возрасте очень непоседливы. А еще их вместе собралось два десятка. Они не хотели позировать на камеру, спокойно сидеть в одном месте и постоянно убегали.

Популяция большой панды относится в Китае к уязвимым животным. Еще до 2017 года она считалась видом, что может исчезнуть. Количество этих животных становится меньше. Большая панда приводит потомство очень редко. Важно, что в Китае установлена смертная казнь за убийство этого животного.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что панда устроил истерику из-за отобранной игрушки. Видеокамера одного из азиатских зоопарков зафиксировала момент того, как нервничал малыш панды, когда работница зоопарка забрала его любимую игрушку. На видео видно, как животное изо всех сил погналось за работницей зоопарка, когда та забрало яркую игрушку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!