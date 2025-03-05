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В Китае заявили, что готовы к войне с США

Китай ответил на решение Трампа о повышении пошлин

сегодня, 09:03
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Недилько Ксения

"Если США хотят войны, будь это тарифная, торговая или любая другая война, мы готовы бороться до конца": в Китае ответили на решение Трампа о повышении пошлин. Об этом китайское посольство в США написало в соцсети Х, сообщает портал "Комментарии".

В Китае заявили, что готовы к войне с США

Иллюстративное фото

"Если же США действительно хотят решить проблему с фентанилом, то стоит проконсультироваться с Китаем, относясь друг к другу как к равным", — написало китайское посольство в США.

Заявление прозвучало в ответ на то, как 4 марта вступила в силу дополнительная пошлина в размере 10%, которой угрожал Президент США Дональд Трамп второй по величине экономике мира.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российский диктатор Владимир Путин может получить помощь от Китая. В Центре национального сопротивления рассказали, что КНР может вести переговоры с РФ по поводу своего участия в боевых действиях на временно оккупированных территориях Украины

“По данным Центра, Китай может вести переговоры с РФ о возможности получения боевого опыта на ТОТ Украины. КНР хочет получить боевой опыт на примере того, как это делает Северная Корея", — говорится в сообщении.

По информации источников Центра национального сопротивления, китайские посланники неоднократно были замечены на временно оккупированной территории. Отмечается, что Китай и РФ продолжают вести совместную работу по углублению сотрудничества.

"Ранее китайский бизнес помог России создавать с нуля предприятия по добыче и производству стройматериалов на временно оккупированной части Донбасса", — отметили в Центре.



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