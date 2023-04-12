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В Китае женщина умерла от птичьего гриппа: такой случай впервые зафиксировали

ВОЗ зафиксировала смерть 56-летней женщины на юго-востоке Китая от птичьего гриппа H3N8

сегодня, 17:05
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Автор:

Белоокая Ира

Летальный случай среди людей, больных этим недугом, случился впервые, пишут "Комментарии", со ссылкой на "24 канал".

В Китае женщина умерла от птичьего гриппа: такой случай впервые зафиксировали

В Китае зафиксирован первый смертельный случай от нового птичьего гриппа

Пациентка заболела в конце февраля, в больницу с пневмонией она попала 3 марта, а 16 марта скончалась.


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Женщина имела несколько основных заболеваний, сообщают в агентстве здравоохранения ООН.

"У нее была история контакта с живой птицей до начала заболевания, а также история обитания диких птиц вокруг ее дома. Ни один из контактировавших с ней не заболел и не имел симптомов заболевания на момент представления отчета" — заявили там.

Как добавили в ВОЗ, источником инфекции могли стать образцы, которые собрали на продуктовом рынке, посещавшей женщину до болезни. Они показали положительный результат гриппа A(H3).

В апреле и мае два человека в Китае тоже переболели птичьим гриппом H3N8, случаи были не смертельными.

К тому же, эту инфекцию впервые обнаружили у водоплавающих птиц Северной Америки в 2002 году. Известно, что она может заражать собак, лошадей и тюленей.

"Похоже, что этот вирус не способен распространяться от человека к человеку, и поэтому риск его распространения среди людей на национальном, региональном и международном уровнях считается низким", — отмечают в заявлении агентства здравоохранения ООН.

Те люди, которые заболели птичьим гриппом, могли иметь прямой или косвенный контакт с инфицированной живой или мертвой птицей.

Как писали "Комментарии", в одной из стран ЕС зафиксирован смертельный случай птичьего гриппа. Птица умерла от птичьего гриппа, руководство зоопарка заявляет, что примет все карантинные меры по безопасности.




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Источник: https://health.24tv.ua/kitayi-zafiksuvali-pershu-smert-lyudini-vid-ptashinogo-gripu_n2293282
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