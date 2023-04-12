В Китае женщина умерла от птичьего гриппа: такой случай впервые зафиксировали

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Белоокая Ира
Летальный случай среди людей, больных этим недугом, случился впервые, пишут "Комментарии", со ссылкой на "24 канал".
В Китае зафиксирован первый смертельный случай от нового птичьего гриппа
Пациентка заболела в конце февраля, в больницу с пневмонией она попала 3 марта, а 16 марта скончалась.
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Женщина имела несколько основных заболеваний, сообщают в агентстве здравоохранения ООН.
Как добавили в ВОЗ, источником инфекции могли стать образцы, которые собрали на продуктовом рынке, посещавшей женщину до болезни. Они показали положительный результат гриппа A(H3).
В апреле и мае два человека в Китае тоже переболели птичьим гриппом H3N8, случаи были не смертельными.
К тому же, эту инфекцию впервые обнаружили у водоплавающих птиц Северной Америки в 2002 году. Известно, что она может заражать собак, лошадей и тюленей.
Те люди, которые заболели птичьим гриппом, могли иметь прямой или косвенный контакт с инфицированной живой или мертвой птицей.
Как писали "Комментарии", в одной из стран ЕС зафиксирован смертельный случай птичьего гриппа. Птица умерла от птичьего гриппа, руководство зоопарка заявляет, что примет все карантинные меры по безопасности.
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