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В китайской провинции от взрыва рухнуло здание: сколько людей пострадало

Предварительно, говорят о взрыве газа

сегодня, 08:30
Автор:

Козлова Альбіна

В Китае произошел взрыв в помещении ресторана, который находится в Шэньяне, провинция Ляонин. Происшествие случилось 21 октября, примерно в 8:00 по местному времени. Об этом сообщает ТСН.

В китайской провинции от взрыва рухнуло здание: сколько людей пострадало

В Китае обвалился дом от взрыва, фото из Twitter China News

На место происшествия, на улицу Северную, прибыло 10 работников пожарно-спасательной станции Нанкин. Известно, что от взрыва обвалился дом и взрывная волна повредила магазины и жилые дома в окрестностях.

Также к эпицентру приехали представители соответствующих департаментов — общественной безопасности округа Хепинг, службы реагирования на чрезвычайные ситуации, работники городского департамента строительства, служб газа и водоканала. После взрыва в прилегающих районах погас свет, ведь повреждено линию распределения электроэнергии.

Сейчас эксперты говорят, что это может быть взрыв природного газа. Известно о том, что один человек погиб, 33 человека получили ранения и травмы. Автомобили экстренной помощи госпитализировали раненых в больницы, им оказывают медицинскую помощь.

На улице перекрыто движение транспорта. Там работают оперативники и полиция. Причины взрыва будет выяснять следствие. Сейчас спасатели проверяют нет ли под завалами и в домах, поврежденных от взрыва, людей.

Как видно по видео и фотографиям, обломки от фасада разбросаны на несколько метров, в соседних домах и магазинах разбиты стекла и витрины. Припаркованные у ресторана машины также изувечены.

Как сообщал портал "Комментарии", в Японии началось извержение вулкана Асо. Японское метеорологическое агентство уточнил, что вулкан Асо, популярное туристическое направление на главном южном острове Кюсю, во время извержения выбросил шлейфы пепла высотой 3,5 км.


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Источник: https://tsn.ua/svit/u-merezhi-oprilyudnili-video-potuzhnogo-vibuhu-v-restorani-v-kitayi-1891897.html
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