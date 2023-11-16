В КНР ответили, изменилась ли позиция Си Цзиньпина по войне в Украине после переговоров с Байденом

Переговоры главы КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена не повлияют на отношение официального Пекина к международным и региональным кризисам, в частности, не изменят его позицию относительно войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала спикер МИД КНР Мао Нин, пишет "Укринформ".

Байден и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Спикер уточнила, что в ходе разговора лидеров двух стран произошел обмен мнениями по международным и региональным вопросам. В итоге оба лидера заявили, что они обеспокоены продолжительностью войн в Украине и на Ближнем Востоке.

"Позиция Китая по поводу "украинского кризиса" и палестино-израильского конфликта очень четкая и последовательная. Мы всегда стоим на стороне честности и справедливости, стремимся содействовать миру и переговорам, а также деэскалации ситуации", — прокомментировала Мао.

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Также издание "Комментарии" сообщало – 15 ноября, на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско состоялась встреча президента США Джо Байдена и главы Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина. По мнению Байдена, встреча оказалась "конструктивной и продуктивной", а отношения между Вашингтоном и Пекином можно охарактеризовать как конкурентные. Он считает, что стороны достигли реального прогресса, отметив, что на встрече поднимался и вопрос войны России против Украины. Си Цзиньпин же выразил уверенность в "светлом будущем" китайско-американских отношений, а также заявил об отсутствии планов военных действий Китая против Тайваня в ближайшие годы. Какие выводы можно сделать на данный момент, исходя из доступной информации? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



