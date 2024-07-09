В МИД Китая отреагировали на ракетный удар россиян по "Охматдету" и сделали циничный призыв

Китай призвал Украину и Россию к воздержанию, реагируя на ракетный удар российских окупантов по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Обстрел Охматдета (фото из открытых источников)

Об этом заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь.

Во время брифинга Линь Цзянь ответил на вопрос о реакции Китая на недавний удар россиян по "Охматдету" и осуждает ли Китай такие действия агрессора.

"Позиция Китая по вопросу Украины последовательна и понятна, и все заинтересованные стороны должны ответственно содействовать деэскалации ситуации, чтобы создать условия для скорейшего прекращения огня и политического урегулирования кризиса", — сказал Линь Цзянь.

Он также добавил, что КНР призывает Украину и Россию придерживаться "трех принципов деэскалации": не допускать расширения боевых действий, избегать их эскалации и предотвращать вовлечение в конфликт других государств.

"Все стороны должны проявлять спокойствие и воздержание и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации", — подчеркнул Цзянь.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ООН сомневаются, ударила ли РФ по "Охматдету" . ООН сообщила, что, вероятно, в детскую больницу "Охматдет" попала именно российская ракета, а не обломки после работы украинской ПВО. Об этом заявила во вторник глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль, ссылаясь на собственный анализ.

Также глава Мониторинговой миссии при ООН сообщила, что в понедельник вместе с коллегами посетила место прилета, но окончательно не смогла заключить, действительно ли это была ракета россиян. Однако она заявила, что "ракета, похоже, была запущена Российской Федерацией". В свою очередь, Служба безопасности Украины сообщила, что именно Россия запустила по детской больнице стратегическую крылатую ракету Х-101.

