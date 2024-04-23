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В МИД Китая сделали громкое заявление о ситуации в Украине. Что предлагают в Пекине

Спикер МИД Китая Ван Вэньбин заявил, что урегулировать «конфликт» в Украине можно лишь учитывая «законные интересы всех сторон по безопасности» и создать новую архитектуру европейской безопасности путем переговоров, передает Укринформ

23 апреля 2024, 19:42 comments3517
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Ткачик Олеся
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Представитель МИД Китая Ван Вэньбин во время брифинга заявил, что позиция Пекина по поводу "конфликта" в Украине "справедливая и объективная". Более того, по его словам, КНР активно работает над тем, чтобы "кризис" был решен с помощью политического урегулирования и проведения мирных переговоров.

В МИД Китая сделали громкое заявление о ситуации в Украине. Что предлагают в Пекине

Ван Вэньбинь

При этом Вэньбин категорически опроверг обвинения в том, что Китай помогает России в войне с Украиной, в частности, поставляя стране-агрессору товары двойного назначения, которые используются в военной промышленности.

Как заявил спикер китайского МИД, Пекин якобы осуществляет надлежащий надзор за экспортом товаров двойного назначения в соответствии с действующими законами и правилами. При этом он добавил, что Китай не создавал "украинский кризис", а также не является стороной "кризиса" и не ищет каких-либо выгод от него. Именно поэтому, добавил Ван Вэньбин, Китай имеет полное право вести торговые и экономические отношения с Российской Федерацией и осуществлять их на основе взаимной выгоды.

Кроме того, Ван Вэньбин подчеркнул, что по мнению Пекина, урегулировать "кризис" в Украине можно единственным путем, а именно: учитывая "законные интересы всех сторон по безопасности". При этом, добавил спикер китайского МИД, необходимо также создать сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности и сделать это следует путем диалога и переговоров.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил , что Будапешт поддерживает все мирные планы по урегулированию "конфликта" в Украине. При этом он подчеркнул, что за столом переговоров обязательно должна присутствовать и страна-агрессор Россия.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3855895-kitaj-vidkidae-zvinuvacenna-u-pidtrimci-rosijskogo-vtorgnenna-v-ukrainu.html
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