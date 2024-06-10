В МИД Китая сделали новое заявление о мирной конференции: к чему призвали

Глава МИД КНР Ван И на заседании БРИКС в Нижнем Новгороде заявил, что Китай призывает к проведению мирной конференции, которую признают Россия и Украина.

Ван И

Как заявил глава МИД Китая, Пекин призывает созвать настоящую мирную конференцию.

"Украинский кризис продолжается, Китай выступает за своевременный созыв настоящей мирной конференции, которую признают и Россия, и Украина, с равноправным участием всех сторон и честным обсуждением всех мирных планов", - сказал министр иностранных дел Китая

К слову, глава МИД РФ поблагодарил Китай за отказ участвовать в мирной конференции в Швейцарии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 15-16 июня в Швейцарии должен пройти Глобальный саммит мира. Участие в нем подтвердили 90 стран и организаций. Ожидается, что на саммите обсудят лишь три вопроса из "формулы мира" президента Владимира Зеленского – продовольственную и ядерную безопасность, а также обмен пленными.

При этом известно, что проведение саммита сократили до одного дня, а это означает, что его значимость капитально снизилась, отмечают эксперты. По их мнению, именно поэтому не стоит ожидать от саммита каких-то прорывных решений. Вероятно, все переносится на осень, когда должен пройти очередной мирный саммит в Саудовской Аравии.

Впрочем, эксперты не исключают, что в кулуарах участники саммита все же могут обсуждать вопрос безопасности. В частности, могут пытаться узнать мнение Украину по поводу отказа от части оккупированных территорий. Впрочем, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что он не откажется от украинских территорий ради мира. Украину будет сражаться за все свои территории и возвращение к границам 1991 года.



