В МИД Китая сделали заявление по итогам переговоров в Саудовской Аравии

Двухдневные международные переговоры в Саудовской Аравии по поиску пути мирного решения "украинского кризиса" помогли "укрепить международный консенсус". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделали в МИД Китая, пишет "Reuters".

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй. Фото: из открытых источников

На встрече в Джидде приняли участие более 40 стран, включая Китай, Индию, США и европейские страны. В то же время приглашение для России принять участие в переговорах не поступало.

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Китай делегировал для участия в переговорах спецпредставителя по евразийским делам и бывшего посла в России Ли Хуэя, который в мае совершил поездку по шести европейским столицам, чтобы найти точки соприкосновения для возможного политического урегулирования между Москвой и Киевом.

Ли "имел обширные контакты и общение со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса... выслушивал мнения и предложения всех сторон и способствовал дальнейшему укреплению международного консенсуса", — говорится в письменном заявлении МИД для Reuters.

"Все стороны положительно оценили присутствие Ли Хуэя и полностью поддержали положительную роль Китая в содействии мирным переговорам", — говорится в заявлении.

Китай будет продолжать укреплять диалог на основе своего мирного предложения из 12 пунктов и "накапливать взаимное доверие", заявил МИД, не вдаваясь в подробности.

По мнению аналитиков, присутствие Китая свидетельствует о возможных изменениях в подходе Пекина, но не о резком повороте в его поддержке Москвы.

Пекин отказался осудить Москву за начатое ею в феврале 2022 года вторжение. Но он предложил свой собственный "мирный план", который получил вялую реакцию как в России, так и в Украине, тогда как США и НАТО отнеслись к нему скептически.

Как отмечает Reuters, двухдневная встреча в Джидде была частью дипломатического стремления Украины заручиться поддержкой других стран помимо своих основных западных сторонников, обратившись к странам Глобального Юга, которые не хотели принимать чью-либо сторону в войне, которая ударила по мировой экономике.

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