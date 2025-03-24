В одной из стран стремительно набирает обороты клонирование умерших животных: сколько это стоит

Когда Лю Син потеряла своего любимого кота после 15 лет вместе, она не смогла смириться с разлукой. Вместо прощания она навсегда обратилась к науке. Известно, что женщина потратила около 140 тысяч юаней на клонирование своего кота Томкета. В результате появился его почти идентичный двойник, которого она назвала Маленький Томкет.

Клонирование животных

"Это стоило каждой потраченной копейки", – рассказала женщина.

При этом Лю Син – далеко не единственная владелица домашних животных в Китае, решившая вернуть любимца с помощью биотехнологий. Клонирование, когда-то казавшееся фантастикой, стало реальностью и активно развивается благодаря эмоциональной привязанности владельцев, прогрессу в науке и стремительному росту рынка домашних животных.

Впрочем, несмотря на популярность клонирования этот процесс остается дорогим. Компания Sinogene, один из лидеров в отрасли, берет около 40 тысяч долларов за клонирование кота и 50 тысяч долларов за собаку.

Процедура предполагает взятие образца кожи оригинального животного, внедрение его ДНК в донорскую яйцеклетку и имплантацию эмбриона суррогатной матери. В итоге рождается генетически идентичный двойник, иногда спустя месяцы или даже годы после смерти первобытного любимца.

Отмечается, что спрос на клонированных животных растет, а дискуссии об этичности такого подхода набирают обороты. На китайских социальных платформах эта тема собрала более 460 миллионов просмотров.

Защитники животных осуждают практику, отмечая страдания суррогатных матерей и ставя под сомнение нравственность таких экспериментов. Кроме того, остается открытым вопрос: действительно ли клонированные животные сохраняют личность своих предшественников?

Хуан Юй, первый в Китае владелец клонированного кота, столкнулся с этим на собственном опыте. Несмотря на подтвержденную ДНК-идентичность его нового кота Чеснок, тот имел несколько иной окрас и не реагировал на хозяина так, как его предшественник.

А иногда еще случаются и технические ошибки. Однажды компания случайно создала целый выводок клонированных щенков вместо одного. Хозяин Лян Сюань получил несколько идентичных собак вместо одной, что стало не только неожиданностью, но и существенным финансовым расходом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Китае клонировали котенка.



