В Пекине ответили на призыв захваченных в Украине китайских военных о возвращении домой

Китай изучает вопросы личного поведения и консульские дела своих граждан, оказавшихся в плену в Украине после участия в боевых действиях на стороне России. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.

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На пресс-конференции его спросили о двух китайских гражданах, которые воевали на Донбассе и попали в плен к украинским силам. Они обратились с просьбой о помощи в увольнении.

Линь Цзянь подчеркнул, что позиция Китая в этом вопросе четкая и однозначная.

"Мы неоднократно предупреждали граждан Китая воздерживаться от пребывания в зонах вооруженных конфликтов, избегать участия в любых формах военных действий и, в частности, участия в боевых операциях любой из сторон", – заявил он.

Он также отметил, что Китай сейчас изучает ситуацию, а также оценивает поведение своих граждан в соответствии с действующим законодательством и консульскими процедурами.

Также Линь Цзянь подчеркнул, что официальная позиция Китая по поводу войны в Украине, которую он назвал кризисом, остается последовательной. Китай, по его словам, выступает за мир и переговоры, призывая к прекращению боевых действий и огню.

"Мы призываем все стороны правильно оценивать объективную и справедливую позицию Китая и избегать политических манипуляций", – добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что Вооруженные силы Украины взяли в плен двух граждан Китая, воевавших на стороне России. Министерство иностранных дел Китая тогда отметило, что выясняет ситуацию с Украиной.

Ранее портал "Комментарии" писал , что китайские военнослужащие, впервые взятые в плен Вооруженными силами Украины, попали в руки бойцов 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады Десантно-штурмовых войск.