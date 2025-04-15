logo

BTC/USD

86014.79

ETH/USD

1642.09

LTC/USD

77.41

USD/UAH

41.35

EUR/UAH

47.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай В Пекине ответили на призыв захваченных в Украине китайских военных о возвращении домой
commentss НОВОСТИ Все новости

В Пекине ответили на призыв захваченных в Украине китайских военных о возвращении домой

Китайские власти в очередной раз напомнили о нейтральной позиции относительно российского вторжения

сегодня, 15:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Китай изучает вопросы личного поведения и консульские дела своих граждан, оказавшихся в плену в Украине после участия в боевых действиях на стороне России. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.

В Пекине ответили на призыв захваченных в Украине китайских военных о возвращении домой

Фото: 24 Канал

На пресс-конференции его спросили о двух китайских гражданах, которые воевали на Донбассе и попали в плен к украинским силам. Они обратились с просьбой о помощи в увольнении.

Линь Цзянь подчеркнул, что позиция Китая в этом вопросе четкая и однозначная.

"Мы неоднократно предупреждали граждан Китая воздерживаться от пребывания в зонах вооруженных конфликтов, избегать участия в любых формах военных действий и, в частности, участия в боевых операциях любой из сторон", – заявил он.

Он также отметил, что Китай сейчас изучает ситуацию, а также оценивает поведение своих граждан в соответствии с действующим законодательством и консульскими процедурами.

Также Линь Цзянь подчеркнул, что официальная позиция Китая по поводу войны в Украине, которую он назвал кризисом, остается последовательной. Китай, по его словам, выступает за мир и переговоры, призывая к прекращению боевых действий и огню.

"Мы призываем все стороны правильно оценивать объективную и справедливую позицию Китая и избегать политических манипуляций", – добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что Вооруженные силы Украины взяли в плен двух граждан Китая, воевавших на стороне России. Министерство иностранных дел Китая тогда отметило, что выясняет ситуацию с Украиной.

Ранее портал "Комментарии" писал , что китайские военнослужащие, впервые взятые в плен Вооруженными силами Украины, попали в руки бойцов 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады Десантно-штурмовых войск.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости