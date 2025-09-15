logo

BTC/USD

115288

ETH/USD

4493.01

USD/UAH

41.23

EUR/UAH

48.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай В Пекине ответили на слова Келлога о влиянии Китая на войну в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

В Пекине ответили на слова Келлога о влиянии Китая на войну в Украине

В Пекине считают, что активно способствуют мирным переговорам по завершению войны в Украине.

15 сентября 2025, 23:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Спецпредставитель США по Украине Кит Келлог ранее заявил, что в случае прекращения поддержки России со стороны Пекина война в Украине могла бы завершиться "на следующий день". На эти слова отреагировало Министерство иностранных дел Китая.

В Пекине ответили на слова Келлога о влиянии Китая на войну в Украине

Китай (фото из открытых источников)

В МИД подчеркнули, что сотрудничество между китайскими и российскими предприятиями осуществляется в соответствии с правилами Всемирной торговой организации и рыночных принципов и не направлено против третьих сторон.

"Китай последовательно придерживается объективной и беспристрастной позиции, активно способствуя мирным переговорам", — заявил представитель ведомства Линь Цзянь.

Он подчеркнул, что большинство стран мира, в том числе США и государства Европы, также продолжают торговать с Россией.

"Обычные деловые контакты и сотрудничество между китайскими и российскими компаниями согласуются с правилами ВТО и принципами рынка. Они не направлены против какой-либо третьей стороны и не должны подвергаться вмешательству или давлению извне", — добавил Линь Цзянь.

Он также отметил, что Китай, равно как и другие страны мира, включая Россию, имеет право развивать нормальные экономические, торговые и энергетические отношения.

"Действия США являются примером одностороннего злоупотребления и экономического принуждения, серьезно подрывающими международные экономические и торговые правила, создающими угрозы безопасности и стабильности глобальных промышленных и поставочных цепей. Такой подход непопулярн и не способен решить проблему", — резюмировал представитель китайского МИД.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Келлог раскрыл детали откровенного разговора с Трампом . С пецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог рассказал, что перед отъездом в Киев у него состоялся откровенный разговор с Трампом о том, кто сегодня побеждает в российско-украинской войне.

"Побеждает ли Россия? Это отличный вопрос, потому что его мне поставил президент Трамп в Овальном кабинете примерно шесть недель назад. Тот же вопрос. И я решительно ответил: "Господин президент, не слушайте только меня. Ваш глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн ждет извне. Он стоит у автомобиля. Пригласите его, спросите его. Он ваш главный военный советник", — подчеркнул Келлог.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости