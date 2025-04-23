В Пекине резко ответили на обвинения Киева в производстве военной техники для РФ

В МИД Китая категорически опровергли обвинения со стороны Украины по участию китайских компаний в изготовлении военной продукции для России, назвав подобные заявления необоснованными и политически мотивированными. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Го Цзякунь, комментируя вызов китайского посла в МИД Украины.

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"Мы уже четко обозначили позицию Китая по этому вопросу. Китай решительно возражает против бездоказательных обвинений и выступает против политических манипуляций в международных отношениях", — заявил дипломат на брифинге в Пекине.

Напомним, 22 апреля украинский МИД вызвал посла КНР Ма Шенкуня в связи с новыми расследованиями и разведданными, согласно которым граждане Китая были замечены в военном сотрудничестве с Россией, а китайские компании – в производстве оружия на территории РФ.

Как заявили в украинской дипломатической службе, украинская разведка передала китайской стороне конкретные доказательства причастности компаний из КНР к поставке составляющих для российского ВПК, включая взрывчатые вещества, электронику военного назначения и компоненты артиллерийских систем.

Еще 17 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина владеет подтвержденной информацией о том, что Китай передает России артиллерийские боеприпасы, прах, а также участвует в производстве оружия на территории Российской Федерации.

Как уже писали "Комментарии", Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Китая Ма Шенкуня по поводу участия китайских солдат в войне на стороне России, а также сотрудничества компаний КНР с военно-промышленным комплексом РФ. Китай отреагировал на заявления Украины, назвав их "необоснованными".