logo

BTC/USD

93582.52

ETH/USD

1804.48

LTC/USD

84.15

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

48.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай В Пекине резко ответили на обвинения Киева в производстве военной техники для РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

В Пекине резко ответили на обвинения Киева в производстве военной техники для РФ

Пекин назвал претензии Киева необоснованными

сегодня, 14:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В МИД Китая категорически опровергли обвинения со стороны Украины по участию китайских компаний в изготовлении военной продукции для России, назвав подобные заявления необоснованными и политически мотивированными. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Го Цзякунь, комментируя вызов китайского посла в МИД Украины.

В Пекине резко ответили на обвинения Киева в производстве военной техники для РФ

Фото: 24 Канал

"Мы уже четко обозначили позицию Китая по этому вопросу. Китай решительно возражает против бездоказательных обвинений и выступает против политических манипуляций в международных отношениях", — заявил дипломат на брифинге в Пекине.

Напомним, 22 апреля украинский МИД вызвал посла КНР Ма Шенкуня в связи с новыми расследованиями и разведданными, согласно которым граждане Китая были замечены в военном сотрудничестве с Россией, а китайские компании – в производстве оружия на территории РФ.

Как заявили в украинской дипломатической службе, украинская разведка передала китайской стороне конкретные доказательства причастности компаний из КНР к поставке составляющих для российского ВПК, включая взрывчатые вещества, электронику военного назначения и компоненты артиллерийских систем.

Еще 17 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина владеет подтвержденной информацией о том, что Китай передает России артиллерийские боеприпасы, прах, а также участвует в производстве оружия на территории Российской Федерации.

Как уже писали "Комментарии", Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Китая Ма Шенкуня по поводу участия китайских солдат в войне на стороне России, а также сотрудничества компаний КНР с военно-промышленным комплексом РФ. Китай отреагировал на заявления Украины, назвав их "необоснованными".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости