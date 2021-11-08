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В Пекине снежная метель: в стране обеспокоены погодой

Арктический циклон накрыл Китай раньше обычного

сегодня, 10:40
Автор:

Козлова Альбіна
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7 ноября метеорологическое агентство Китая сообщило о снежной метели и оранжевом уровне опасности для граждан Пекина и других регионов. В стране обеспокоены количеством заболевших гриппом и COVID-19, которое может вырасти из-за резкого похолодания.

В Пекине снежная метель: в стране обеспокоены погодой

Снег выпал раньше, говорят метеорологи, фото из открытых источников

Из-за метели было нарушено движение общественного транспорта в городах на севере страны. Раньше снег выпадал здесь месяцем позже. Температура воздуха 7 ноября упала до рекордной отметки за последние десять лет.

Национальный метеорологический центр прогнозирует вьюги на северо-востоке Китая. В некоторых северных регионах в понедельник прогнозируют осадки — до 45 миллиметров снега. Холодный циклон будет продвигаться к Шанхаю, Гуанчжоу. Там температура воздуха упадет на 14 градусов по Цельсию.

По данным Beijing Daily, снег в городах, находящихся на карантине из-за вспышек коронавируса, не будут вывозиться за пределы контролируемых зон карантина. Сейчас в Китае в более 20 населенных пунктах в северных регионах фиксируют новые случаи COVID-19. Кроме того, зарегистрированы вспышки болезни в Чунцине и провинциях Сычуань и Юньнань.

Китайцы в воскресенье выходили на улицы, чтобы увидеть снежную метель и насладиться погодой, несмотря на ограничения COVID-19 и холод.

Как сообщал портал "Комментарии", в Китае придерживаются определенной политики по борьбе с коронавирусом. Поэтому школу с детьми закрыли на несколько часов, а детям пришлось там ночевать из-за положительного теста у одного из учителей. Власти предупредили, что есть возможность локдауна, если будет много больных. Местное население начало скупать в магазинах все товары.


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Источник: https://www.reuters.com/business/environment/china-issues-winters-first-snowstorm-orange-alert-cold-snap-sweeps-country-2021-11-07/
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