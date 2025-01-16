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В США рассказали, когда Китай оккупирует Тайвань

КНР может захватить Тайвань в ближайшие 5 лет

16 января 2025, 23:46
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Марьян Ощановский

США до 2030 года придется иметь дело с вторжением Китая на Тайвань, заявил кандидат на пост главы Госдепа США Марко Рубио.

В США рассказали, когда Китай оккупирует Тайвань

Китай хочет захватить Тайвань. Фото из открытых источников

По словам Марко Рубио, Китай является самой большой угрозой для США. По его мнению, присоединение Тайваня к КНР является фундаментальным и определяющим вопросом для Си Цзиньпина.

"Мы должны принять тот факт, что если не произойдут драматические изменения, например, достижение баланса, при котором китайцы поймут, что цена интервенции на Тайвань слишком высока, США придется столкнуться с этим до конца этого десятилетия", — заявил Марко Рубио.

Соответствующее заявление он сделал во время слушаний относительно своего утверждения на должности главы внешнеполитического ведомства США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что предвыборные обещания Дональда Трампа о мире в Украине за 24 часа были невыполнимыми, признали два соратника новоизбранного президента США. На условиях анонимности соратники Трампа рассказали, что рассматривают несколько месяцев решения вопроса войны. Предвыборные обещания Трампа о мире за 24 часа они объяснили логикой предвыборной кампании и недостаточной оценкой ситуации.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что генеральный штаб ВСУ продолжает переводить специалистов в пехотные подразделения, сообщила народный депутат Марианна Безугла. "РЕБовцев планируют мобилизовать "по-тихому" в ближайшие дни. Пытаются забрать даже специалистов, работающих со станциями стратегического уровня. Кроме того, реализуется схема, по которой узкопрофильных специалистов переводят в роты охраны, чтобы потом определить их как "ненужных" и перенаправить" в пехоту", — рассказала она.



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Источник: https://news.sky.com/story/marco-rubio-trumps-pick-for-top-cabinet-job-claims-china-will-invade-taiwan-by-2030-13289576
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