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Великобритания и Китай провели важные переговоры: что известно

Руководитель британского Генштаба впервые за 10 лет посетил Китай

сегодня, 21:07
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Марьян Ощановский

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Великобритании Тони Радакин посетил Пекин для переговоров с военным руководством Китая.

Великобритания и Китай провели важные переговоры: что известно

Британия и Китай провели военные переговоры. Фото из открытых источников

Тони Радакин во время визита в Пекин встретился с Лю Чжэнли – начальником объединенного штаба Народно-освободительной армии Китая, который также является членом Центральной военной комиссии.

Сообщается, что стороны провели углубленный обмен мнениями относительно отношений между двумя странами и их вооруженными силами, ситуации на международной арене и вопросов, представляющих общий интерес, а также обменялись мнениями по усилению обменов и сотрудничества между двумя вооруженными силами.

Отмечается, что в последний раз британский глава Генштаба посещал Китай в 2015 году, когда между двумя странами были более теплые отношения, а тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон объявил "золотую эру" двусторонних отношений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что численность воюющей в Украине группировки российских войск достигла 623 тысяч человек, заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "Представьте, если только за подписание контракта им платят 20-40 тысяч долларов, я уже не беру все остальные выплаты денежного довольствия, а солдат у них получает от 2,5 тысячи долларов. То есть они людей обвиняют в деньгах. Это главный стимул. Мы себе такого позволить не можем", — заявил Александр Сырский. По словам Главнокомандующего ВСУ, общий мобилизационный ресурс РФ составляет 20 млн человек.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что необходимо объединять украинцев, независимо от того, где они находятся – в Украине или за рубежом, рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. По словам президента ассоциации, независимо от того, где находятся украинцы, если они чувствуют себя украинцами, они являются представителями нашей страны и могут вернуться в Украину, а их дети или даже внуки могут сделать это в будущем.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/04/10/7209275/
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