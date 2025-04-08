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Вэнс разозлил китайцев, которые уже назвали его «невежливым невеждой»

Вэнс обозвал китайцев «крестьянами», ответ МИД КНР не заставил себя ждать

сегодня, 15:51
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Ткачик Олеся

В Пекине остро отреагировали на недавнее заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса, который, защищая политику администрации Трампа по поводу высоких пошлин, назвал китайцев "крестьянами".

Вэнс разозлил китайцев, которые уже назвали его «невежливым невеждой»

Джей Ди Вэнс

В частности, Вэнс, в интервью Fox News оправдывал новые тарифы как ответ на "глобалистическую экономику", которая, по его словам, изменила американским работникам.

"Мы ссужаем деньги у китайских крестьян, чтобы покупать вещи, которые те же крестьяне и производят. Это не путь к экономическому процветанию, низким ценам или достойной работе в США", — заявил он.

Эти слова вызвали негодование у Китая. Во вторник спикер МИД КНР Линь Цзянь назвал высказывание Венса "невежливым и невеждой", подчеркнув, что такая риторика вызывает удивление и разочарование.

"Китай неоднократно высказывал свою позицию по экономическим и торговым отношениям с США", — подчеркнул Линь.

Известно, что напряжение между двумя странами растет на фоне новой волны торговой войны: недавно администрация Трампа ввела 34-процентную пошлину на весь импорт из Китая, что стало продолжением предварительного повышения на 20%. В ответ Пекин ввел зеркальные меры против американских товаров, на что Трамп ответил новой угрозой – еще на 50% повысить тарифы, если Китай не пойдет на уступки.

Однако, по оценкам аналитиков, Китай не планирует сдаваться.

"Китайские лидеры осознают экономическую цену, но готовят общество к выносливости", — отметил Райан Гасс из аналитического центра Brookings.

Он добавил, что в Пекине убеждены: настоящая цель Трампа — нанести вред китайской экономике, и уступки вряд ли спасут ситуацию.

"У Си Цзиньпина тоже есть своя внутренняя политика, — написал Гасс в соцсети X. — Он не хочет выглядеть так, будто уступил под давлением. То есть, кроме экономики, решения Пекина формируются еще и политическими соображениями. Кто ждет, что Китай отступит ради сохранения экономической стабильности, скорее всего, ошибается. История только начинается. Пристегните ремни!"

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами.




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Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/04/08/china-slams-ignorant-jd-vance-calling-its-people-peasants/
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