Вэнс разозлил китайцев, которые уже назвали его «невежливым невеждой»

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Ткачик Олеся
В Пекине остро отреагировали на недавнее заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса, который, защищая политику администрации Трампа по поводу высоких пошлин, назвал китайцев "крестьянами".
Джей Ди Вэнс
В частности, Вэнс, в интервью Fox News оправдывал новые тарифы как ответ на "глобалистическую экономику", которая, по его словам, изменила американским работникам.
Эти слова вызвали негодование у Китая. Во вторник спикер МИД КНР Линь Цзянь назвал высказывание Венса "невежливым и невеждой", подчеркнув, что такая риторика вызывает удивление и разочарование.
Известно, что напряжение между двумя странами растет на фоне новой волны торговой войны: недавно администрация Трампа ввела 34-процентную пошлину на весь импорт из Китая, что стало продолжением предварительного повышения на 20%. В ответ Пекин ввел зеркальные меры против американских товаров, на что Трамп ответил новой угрозой – еще на 50% повысить тарифы, если Китай не пойдет на уступки.
Однако, по оценкам аналитиков, Китай не планирует сдаваться.
Он добавил, что в Пекине убеждены: настоящая цель Трампа — нанести вред китайской экономике, и уступки вряд ли спасут ситуацию.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами.
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