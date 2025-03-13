Видение США и Китая по установлению мира в Украине резко расходится

Китай представляет стратегический интерес в поставках из Украины 11 миллионов тонн зерна ежегодно. Несмотря на отсутствие громких заявлений, эта цифра крайне важна для Пекина, об этом в интервью "Общественному" заявил дипломат Роман Безсмертный.

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По его словам, Китай наблюдает за изоляционистскими тенденциями США, а значит, вопрос сближения Пекина и Европы приобретает особое значение.

В качестве примера Бессмертный приводит публикацию британского аналитического центра Chatham House под названием "Европа должна пойти на риск и взаимодействовать с Китаем по отношению к Украине", что свидетельствует о стремлении европейских стран возобновить отношения с КНР, которые ухудшились после начала полномасштабного вторжения России.

Такое сближение может стать сигналом для США, демонстрируя последствия пренебрежения союзниками. В то же время у Украины также есть шанс использовать этот процесс в своих интересах.

Как отмечает Безсмертный, в отличие от Дональда Трампа, который предлагает Украине уступить территории, Китай официально придерживается принципов территориальной целостности и суверенитета государств. Дипломат подчеркивает, что для Украины важно, чтобы этот принцип учитывался в переговорах по войне.

Вместе с тем дипломат указывает на традиционную тактику Китая в геополитике: "Пекин будет молча ждать на берегу реки, пока по воде проплывут тела нескольких человек", намекая на стратегическое ожидание Китая в глобальном противостоянии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что у американского президента Дональда Трампа нет понимания того, как достичь мира в Украине и никогда не было, заявил дипломат Роман Безсмертный.



