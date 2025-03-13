logo

BTC/USD

84365.41

ETH/USD

1925.42

LTC/USD

91.44

USD/UAH

41.69

EUR/UAH

45.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Видение США и Китая по установлению мира в Украине резко расходится
commentss НОВОСТИ Все новости

Видение США и Китая по установлению мира в Украине резко расходится

Трамп убежден, что Украина в процессе переговоров должна согласиться на потерю своих территорий

13 марта 2025, 13:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Китай представляет стратегический интерес в поставках из Украины 11 миллионов тонн зерна ежегодно. Несмотря на отсутствие громких заявлений, эта цифра крайне важна для Пекина, об этом в интервью "Общественному" заявил дипломат Роман Безсмертный.

Видение США и Китая по установлению мира в Украине резко расходится

Китай

По его словам, Китай наблюдает за изоляционистскими тенденциями США, а значит, вопрос сближения Пекина и Европы приобретает особое значение.

В качестве примера Бессмертный приводит публикацию британского аналитического центра Chatham House под названием "Европа должна пойти на риск и взаимодействовать с Китаем по отношению к Украине", что свидетельствует о стремлении европейских стран возобновить отношения с КНР, которые ухудшились после начала полномасштабного вторжения России.

Такое сближение может стать сигналом для США, демонстрируя последствия пренебрежения союзниками. В то же время у Украины также есть шанс использовать этот процесс в своих интересах.

Как отмечает Безсмертный, в отличие от Дональда Трампа, который предлагает Украине уступить территории, Китай официально придерживается принципов территориальной целостности и суверенитета государств. Дипломат подчеркивает, что для Украины важно, чтобы этот принцип учитывался в переговорах по войне.

Вместе с тем дипломат указывает на традиционную тактику Китая в геополитике: "Пекин будет молча ждать на берегу реки, пока по воде проплывут тела нескольких человек", намекая на стратегическое ожидание Китая в глобальном противостоянии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что у американского президента Дональда Трампа нет понимания того, как достичь мира в Украине и никогда не было, заявил дипломат Роман Безсмертный.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://hromadske.ua/viyna/241153-chy-budut-yevropeyski-viyska-v-ukrayini-iaku-rol-vidihraye-kytay-i-iakym-moze-buty-peremyria-z-rosiyeiu-interviu-z-romanom-bezsmertnym?_gl=1*18c86bt*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=Cj0KCQjw4cS-BhDGARIsABg4_J3s2BogP_agUIVf9mFmcrFm
Теги:

Новости

Все новости