Видят ли украинцы Китай посредником на вероятных переговорах с Россией: опрос

Китаю как посреднику при возможных мирных переговорах между Украиной и Россией доверяют только 22% украинцев. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Китай. Фото: из открытых источников

Социологи выяснили, что 62% не готовы доверить Пекину такое посредничество.

Опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова проводился с 8 по 15 августа 2024 года среди 2017 респондентов только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Читайте также на портале "Комментарии" — социологи назвали цифры: сколько украинцев поддерживают независимость.

Также издание "Комментарии" сообщало – среди чувств, которые украинцы испытывают относительно будущего страны, превалирует надежда, а за ней следуют тревога и оптимизм. Об этом говорится в обнародованных результатах опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Отмечается, что почти 50% наших соотечественников считают, что за годы независимости Украины произошло сколько положительного, столько и отрицательного. Такая тенденция характерна для всех макрорегионов. При этом каждый четвертый (25%) считает, что позитива было больше, тогда как для 17% преобладал негатив.

Ранее "Комментарии" информировали – украинцы высказались о будущем Крыма и Донбасса после освобождения.



