Власти Пекина ограничили въезд в город из-за вспышки коронавируса: что об этом известно

Этот запрет имеет непосредственное отношение к иностранцам, которые уже побывали в стране или жили в местах среднего и высокого эпидемического риска. Также инфицированных туристов или лиц, которые общаются с ними. Вместе с тем руководство Китая наложило ограничения для путешествующих по той причине, что здесь снова зарегистрировано увеличение количества больных на коронавирус. Об этом сообщает посольство Украины в Китае.

Пекин (фото из открытых источников)

Украинские дипломаты сообщают, что эпидемия коронавируса и скорость, с которой она распространяется Китаем, побуждает руководство страны вводить ограничения для всех желающих. Которые опять хотят попасть сюда. В Пекин не пустят туристов, которые имеют желтый или красный "Код здоровья".

"Такой код получают определенные категории граждан: инфицированные, те, которые, контактировали с инфицированными, а также лица, которые путешествовали или проживают на территории районов среднего и высокого эпидемического риска", — говорится в сообщении посольства.

Дипломаты советуют нашим соотечественникам, которые по тем или иным причинам планируют свою поездку в Китай, следить за новыми сообщениями посольства, а также проверять свой "Код здоровья". Не лишним будет придерживаться предписаний местной власти в части, связанной с соблюдением противоэпидемических мероприятий.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что в США нашли подтверждение вероятной утечки коронавируса из лаборатории в Китае — СМИ. Версия о том, что коронавирус случайно просочился из лаборатории в Ухане заслуживает внимания мирового сообщества. Об этом говорится в отчете национальной лаборатории правительства США, пишет "The Wall Street".

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