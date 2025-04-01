Военные корабли Китая оцепили Тайвань: что происходит

Китайские военные во вторник объявили о проведении масштабных совместных учений с участием сухопутных, военно-морских, воздушных и ракетных сил вокруг Тайваня. Маневры стали "строгим предупреждением" после того, как министр обороны США Пит Гегсет заявил о намерении противостоять "агрессии Китая" во время своего первого визита в Азию.

Китайсксие корабли окружили Тайвань

Согласно заявлению Восточного командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), военные будут "окружать" остров по нескольким направлениям, отрабатывая удары по морским и наземным целям, а также блокаду ключевых районов и морских путей. В командовании подчеркнули, что эти действия направлены на проверку боеспособности войск и являются "законными и необходимыми для защиты суверенитета и территориальной целостности Китая".

Военные также опубликовали видео учения, на котором зафиксированы маневры китайских фрегатов, взлеты боевых самолетов и приведение ракет в состояние готовности к запуску.

В Тайбэе эти маневры назвали "необоснованными, безответственными и нарушающими международное право".

В частности, секретарь Совета национальной безопасности Тайваня Джозеф Ву призвал демократические страны осудить действия Пекина. Министр обороны острова Веллингтон Ку сообщил, что тайваньские военные внимательно отслеживают ситуацию, в том числе перемещение китайской авианосной группы во главе с кораблем "Шаньдун". Тайбэй поднял в воздух свои самолеты, отправил корабли и активировал наземные ракетные системы для наблюдения и возможного реагирования.

Китайская береговая охрана во вторник также объявила о проведении "патрулей по обеспечению правопорядка" вокруг Тайваня, включая перехват и задержание судов. Эксперты отмечают, что подобные маневры все чаще используются Пекином для давления на Тайбэй.

При этом известно, что Китай не раз заявлял о намерении воссоединить остров с материковой частью страны, не исключая применения силы. В последние годы Пекин проводил масштабные учения, имитирующие блокаду Тайваня, испытывая реакцию тайваньских военных.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Китай может пойти войной на Индию.



