Война будет продолжаться: какие поставки Китай резко увеличил в Россию

Китай значительно увеличил в Россию экспорт нитроцеллюлозы. Это материал двойного назначения, который можно использовать для производства боеприпасов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "NHK".

Китай и Россия. Фото: из открытых источников

Издание указывает, что это произошло после начала вторжения в Украину. Журналисты проанализировали данные, опубликованные таможенными органами Китая за 2015 год. Выяснилось, что в период с 2015 по 2021 год экспорт нитроцеллюлозы в Россию практически не осуществлялся. В то же время экспорт резко увеличился с мая 2022 года.

"В 2022 году Китай экспортировал в Россию чуть более 700 тонн нитроцеллюлозы. В 2023 году этот объем увеличился почти вдвое и превысил 1300 тонн. С января по март текущего года было экспортировано около 110 тонн", — пишет издание.

При этом Пекин экспортирует нитроцеллюлозу и в другие страны, но США обеспокоены экспортом Китаем материалов двойного назначения в Россию.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин начал 16 мая двухдневный визит в Китайскую Народную Республику (КНР). После переговоров с ее лидером Си Цзиньпином оба автократа выступили с совместным заявлением. Среди прочего коснулись темы российско-украинской войны, которую Москва и Пекин в унисон называют "украинским кризисом". Они выступают против поставок вооружения в Украину, а также призывают искать политическое решение конфликт. Также стороны договорились об углублении связей Китая и РФ и сотрудничестве в сфере торговли и основных внешнеполитических вопросов. Эксперты проанализировали для издания комментарии эти заявления, их фон, а также, что могло остаться за кулисами.



