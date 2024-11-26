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Война, так война: Китай резко отреагировал на угрозы Трампа

Китай в ответ на угрозы Трампа заявил, что в торговой войне победителей не будет

сегодня, 11:12
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Кравцев Сергей

Представитель посольства Китая в США Лю Пэнгю в ответ на угрозы новоизбранного президента США Дональда Трампа обложить пошлинами китайские товары заявил, что ни США, ни Китай не выиграют в торговой войне. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Лю Пенгю для "CNN".

Война, так война: Китай резко отреагировал на угрозы Трампа

США и Китай. Фото: из открытых источников

Пенгю отметил, что его страна поддерживает связь с США по антинаркотическим операциям, и "идея о том, что Китай сознательно позволяет потокам фентанила попадать в США, полностью противоречит фактам и реальности".

"Что касается вопроса тарифов США для Китая, то Китай считает, что китайско-американское экономическое и торговое сотрудничество является взаимовыгодным по своей природе. Никто не выиграет ни в торговой, ни в тарифной войне", – заявил Лю Пенгю.

Читайте также на портале "Комментарии" — Европейский Союз готовит новый санкционный пакет, направленный против китайских и российских компаний, связанных с разработкой и поставкой ударных беспилотников, использовавшихся в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

По информации СМИ, меры включают заморозку активов и запрет на поездки более 50 физических и около 30 юридических лиц. Среди них – китайская компания, нарушившая торговые ограничения ЕС, фирма из Гонконга, поставлявшая России запрещенные микроэлектронные компоненты, и северокорейские чиновники, поддерживающие военные действия Москвы. 

Европейская комиссия также выступила с предложением ограничить доступ к портам и услугам для 45 российских нефтяных танкеров, чтобы усилить давление на доходы Москвы. В списке фигурируют и компании, поставляющие ключевые компоненты для ударных дронов.




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