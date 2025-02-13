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Война в Украине: какое предложение сделал Китай после разговора Трампа и Путина

WSJ пишет о том, что Китай предложил у себя провести встречу Трампа и Путина по вопросу Украины

сегодня, 08:15
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Кравцев Сергей

Китай выдвинул предложение провести у себя встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Путина, чтобы помочь закончить войну в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой собственные источники. 

Война в Украине: какое предложение сделал Китай после разговора Трампа и Путина

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Издание отметило, что источники в Пекине и Вашингтоне сообщили, что недавно китайские чиновники через посредников выдвинули предложение команде Трампа о проведении встречи с Путиным и содействии усилиям после возможного перемирия.

После прихода к власти Трампа разговоры о возможных мирных переговорах по Украине получили новый импульс.

Вчера поздно вечером появилась информация, что Трамп планирует встретиться с Путиным в Саудовской Аравии.

Читайте также на портале "Комментарии" — вернется ли Украина к границам 2014 года: прогноз Трампа.

Также издание "Комментарии" сообщало – после разговоров президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также заявлений Кремля американские аналитики Института изучения войны пришли к выводу, что "Путин не заинтересован в каких-либо компромиссах во время будущих мирных переговоров". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете ISW.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп 12 февраля провел двусторонние телефонные разговоры с правителем России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп заявил 12 февраля, что обсудил с Путиным войну в Украине, и что они договорились, что их администрации "немедленно" начнут переговоры.




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Источник: https://www.wsj.com/world/china-tries-to-play-the-role-of-peacemaker-in-ukraine-6a9175fe?mod=hp_lead_pos8
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