Война в Украине: в Китае сделали заявление о выборе между Киевом и Москвой

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Кравцев Сергей
Полномасштабное вторжение российских войск в Украину поставило Китай "в очень сложное положение", поскольку Пекин не хочет "выбирать между друзьями" Москвой и Киевом. Как передает издание "Комментарии", такое заявление в интервью газете "South China Morning Post" сделал новоназначенный посол КНР в ЕС Фу Конг.
Посол КНР в ЕС Фу Конг. Фото: AFP VIA GETTY IMAGES
Посол КНР в ЕС отметил, что Китай изначально показал, что его позиция в том, что он не может выбирать – кого поддержать – Россию или Украину в этом конфликта, потому как две страны считает своими друзьями и не готов рисковать этой дружбой и хорошими связями. Потому вторжение российских войск в Украину поставило Китай в очень сложную ситуацию.
По словам посла Китая в ЕС, война в Украине "создала большое напряжение" в отношениях КНР с Европой.
Фу назвал войну в Украине "так называемой спецоперацией", поскольку "именно так его (конфликт – ред.) назвали россияне".
При этом посол Китая в ЕС заявил, что США якобы "извлекают выгоду из этого кризиса", продавая оружие и зарабатывая на энергетическом кризисе в Европе.
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