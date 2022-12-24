Война в Украине: в Китае сделали заявление о выборе между Киевом и Москвой

Полномасштабное вторжение российских войск в Украину поставило Китай "в очень сложное положение", поскольку Пекин не хочет "выбирать между друзьями" Москвой и Киевом. Как передает издание "Комментарии", такое заявление в интервью газете "South China Morning Post" сделал новоназначенный посол КНР в ЕС Фу Конг.

Посол КНР в ЕС Фу Конг. Фото: AFP VIA GETTY IMAGES

Посол КНР в ЕС отметил, что Китай изначально показал, что его позиция в том, что он не может выбирать – кого поддержать – Россию или Украину в этом конфликта, потому как две страны считает своими друзьями и не готов рисковать этой дружбой и хорошими связями. Потому вторжение российских войск в Украину поставило Китай в очень сложную ситуацию.

"Мы испытываем побочный ущерб от этого кризиса. И Россия, и Украина являются хорошими друзьями, поэтому мы не хотим выбирать между друзьями. Это отправная точка нашей позиции. Этот кризис поставил нас в очень сложное положение, с политической точки зрения", — отметил посол.

По словам посла Китая в ЕС, война в Украине "создала большое напряжение" в отношениях КНР с Европой.



Фу назвал войну в Украине "так называемой спецоперацией", поскольку "именно так его (конфликт – ред.) назвали россияне".



"На второй день после начала этой операции состоялся важный телефонный разговор между президентом Китая Си и президентом Путиным, и во время этого разговора президент Си четко высказался за поиск мирного решения... Через 10 месяцев после этого факты свидетельствуют о том, что Китай не оказывает военной помощи России. На самом деле, наша позиция была достаточно сбалансированной, согласитесь, и мы готовы участвовать в любых мирных усилиях", — заверил он.

При этом посол Китая в ЕС заявил, что США якобы "извлекают выгоду из этого кризиса", продавая оружие и зарабатывая на энергетическом кризисе в Европе.

"Самое важное – остановить боевые действия, достичь прекращения огня, чтобы спасти жизни, и мы будем поддерживать все усилия в этом отношении. Мы знаем, что некоторые страны или некоторые люди в определенных странах не хотят видеть прекращения вражды. И мы не думаем, что это правильно", – сказал Фу.

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