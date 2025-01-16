Войска КНДР в РФ: стало известно, какую многоходовку разыгрывает Си Цзиньпин

Более 11 тысяч северокорейских военных, а возможно, и больше, вовлечены в боевые действия на стороне России в войне против Украины. Запад не скрывает своего беспокойства из-за этого факта. Больше всего вызывает беспокойство позиция официального Пекина. Как передает портал "Комментарии", об этом в статье для Foreign Policy пишет старший научный сотрудник и заместитель директора Индийско-тихоокеанской программы безопасности в Центре новой американской безопасности Джейкоб Стокс.

Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

В материале говорится, что участие Пхеньяна в войне на стороне России может стать вызовом для Китая из-за потенциальных репутационных потерь для Пекина, риска дестабилизации ситуации на Корейском полуострове и усиления коалиции Россия-Северная Корея за спиной Китая.

Однако эти предположения не совсем соответствуют реальности. Как пишет эксперт, Китай, вероятно, не только не будет противодействовать сотрудничеству Пхеньяна с Москвой, но и может увидеть в этом определенные преимущества для собственных интересов.

Автор статьи отмечает, Китай рассматривает войну в Украине как средство ослабления стратегического внимания США, которые вынуждены распылять ресурсы между Европой и Азией. Участие Северной Кореи позволяет России продолжать войну, одновременно укрепляя авторитарный блок.

Пекин поддерживает тезис Москвы о "законных интересах безопасности", который соответствует китайской политике в отношении Тайваня, Индии и союзников США в регионе. Таким образом, Россия выступает не только военным партнером, но и идеологическим союзником в противостоянии с демократическим миром. По факту Пхеньян стал исполнителем тех задач, которые Китай не может реализовать открыто из-за опасений санкций. Северокорейская военная помощь позволяет Китаю сохранять имидж "отстраненности", одновременно способствуя достижению целей Москвы.

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