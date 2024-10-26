Выжидает удачный момент: Китай хочет стать посредником между Украиной и РФ

Китай выжидает, когда сможет стать ключевым переговорщиком между Украиной и Россией, считает российский оппозиционер Марк Фейгин.

Китай планирует стать посредником в войне в Украине. Фото из открытых источников

"Китай выступает за спинами Северной Кореи и частично Москвы. Китай ожидает, что к нему обратится Вашингтон с предложениями по урегулированию вопроса отправки на войну северокорейских военных, потому что это шаг к расширению войны. Привлечение в войну в Восточной Европе Северной Кореи — это больше чем две страны теперь примут участие в военном конфликте", — рассказал Марк Фейгин.

По его словам, Пекин ожидает, что Запад спасует и будет искать миротворческую миссию Китая по поводу российско-украинской войны.

"Вашингтон не хочет участия Китая на равных в урегулировании войны в Украине, потому что не считает Китай равным себе. США много раз говорили, что Китай – не более чем региональное государство. У них для этого есть свои основания, но Пекин хочет изменить эту ситуацию. Поэтому Китай привлечен и заинтересован в ходе происходящего", — прокомментировал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики проводят агрессивную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины. Отмечается, что особое внимание оккупанты уделяют молодым мужчинам. Представители оккупационной власти спрашивают об их деятельности, месте работы и отношении к "специальной военной операции". Если человеку не удается избежать назойливых рекрутеров, он вынужден выслушивать лекцию о "патриотизме" и "преимуществе" службы в армии РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Запад не прочь повторить в Украине сценарий, реализованный в Грузии, считает политолог Тарас Загородний. "Большинство западных партнеров, в частности Вашингтон и Берлин, смотрят на Украину с немым вопросом: "Когда вы уже наконец-то сдохнете для того, чтобы мы снова могли нормально общаться с Путиным и вернуться к довоенному состоянию отношений с РФ?". Команда Джо Байдена в случае из Украины хочет повторить историю с Грузией. Как мы знаем, Запад фактически простил России вторжение в Грузию в 2008 году, а Барак Обама после аннексии грузинских территорий ел гамбургеры с Дмитрием Медведевым", — сказал он.