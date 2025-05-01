Зачем Си на самом деле едет на парад к Путину: что задумал лидер Китая

Президент США Дональд Трамп стремится привлечь Россию на свою сторону в глобальном противостоянии с Китаем. Однако недавно анонсированный визит лидера КНР Си Цзиньпина в Москву на парад 9 мая может перечеркнуть эти усилия, считает политолог Андрей Городницкий.

Си Цзиньпин

По его словам, поездка Си преследует цель укрепления связей с Кремлем. В то же время диктатор Владимир Путин объявил кратковременное "перемирие" на эти дни, чтобы обезопасить себя от возможных украинских атак в период символических торжеств.

По мнению Городницкого, китайский лидер не слишком заинтересован в присутствии на военном параде.

"Си Цзиньпин не очень хочет быть на параде 9 мая. Однако он едет в Москву, чтобы сблизиться с Россией и чтобы она иногда не решила пойти к американцам", — отметил эксперт.

По его словам, Си ведет свою игру. Китай уже крепко закрепился на российском рынке и не собирается отступать. Визит в Путин — это попытка не допустить разворот России в сторону США, добавил эксперт.

В то же время, по словам Городницкого, Москва не прочь договариваться с Вашингтоном, однако выдвигает неприемлемые условия — прежде всего, контроль над Украиной. Только в обмен на это Кремль готов отказаться от альянса с Китаем. Но для этого Запад должен отменить санкции и разрешить России вернуться на европейский рынок.

Политолог подчеркнул, что россияне хотят захватить Украину, в то же время они готовы поддержать США в противостоянии с КНР. Однако пока такой сценарий выглядит маловероятным — даже Трамп с его стремлением к сделкам не в состоянии реализовать подобный план, убежден политолог.

Эксперт также отметил, что Трамп делал ряд заявлений, противоречащих интересам Украины — в частности, намекал, что Москва якобы стремится к миру. По его мнению, договоренности с Россией, Северной Кореей и Ираном могли бы помочь США умерить Китай или по крайней мере нейтрализовать потенциальных союзников Пекина в случае конфликта.

Однако такой сценарий сталкивается с серьезным сопротивлением как со стороны Украины, так и европейских стран. Европа боится, что в случае поражения Украины она станет следующей мишенью Кремля. Поэтому Запад не намерен покидать Киев без поддержки, и Трамп это понимает.

Однако, как отмечает Городницкий, американский лидер до сих пор не определился, стоит ли ему продолжать попытки договориться с Россией или выбрать другую стратегию — противостояние или поиск компромисса на новых условиях.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как Путин издевается над Трампом и какие требования в отношении Украины выдвигает.



