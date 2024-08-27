Запад может остаться без микросхем и военной оптики: какую подлость предпринял Китай

Экспортный контроль Китая над критически важными полупроводниковыми материалами бьет по цепочкам поставок и вызывает опасения относительно сокращения западного производства передовых микросхем и военного оптического оборудования. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в статье "Financial Times".

Китай. Фото: из открытых источников

Отмечается, что ограничения Пекином поставок германия и галлия привели к почти двукратному росту цен на эти минералы в Европе за последний год. Указанные элементы используются для производства полупроводников и компонентов военного и коммуникационного оборудования.

Пекин ввел в прошлом году ограничения, указав, что они защищают "национальную безопасность и интересы" в ответ на ограничения США на продажу современных микросхем и оборудования для производства микросхем.

По словам журналистов, ограничения и дальнейший экспортный контроль подчеркнули доминирование Пекина в мировом снабжении десятков важнейших ресурсов. По данным Геологической службы США, страна производит 98% мировых поставок галлия и 60% германия.

"Ситуация с Китаем критическая. Мы зависим от них", — рассказало изданию лицо, представляющее крупного потребителя полупроводниковых материалов.

Аналитики отмечают, контроль четко показал, что правительство президента Си Цзиньпина готово нацелиться на западные экономические интересы. Цель – нанести ответный удар на контроль над доступом Китая к самым современным микросхемам и другим передовым технологиям. Представитель пострадавшей компании сообщил, что, хотя некоторые крупные поставки китайского галлия все еще осуществляются, общий экспорт сократился примерно наполовину с момента введения контроля.

"Если Китай сократит экспорт галлия, как это было в первой половине года, то наши запасы будут израсходованы и возникнет дефицит", – указал он.

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