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Западные авиакомпании сокращают рейсы в Китай: что произошло

По данным поставщика отраслевых данных OAG, количество рейсов международных перевозчиков из Европы и Северной Америки в Китай в летнем сезоне 2024 года снизилось более чем на 60%

сегодня, 15:36
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Кравцев Сергей

Западные авиакомпании продолжают сокращать количество рейсов в Китай, ссылаясь на низкий спрос и значительные затраты на обход российского воздушного пространства. Среди других причин – рост геополитической напряженности между Пекином, США и их союзниками. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Financial Times".

Западные авиакомпании сокращают рейсы в Китай: что произошло

Китай. Фото: из открытых источников

Конкурентоспособность западных авиакомпаний по сравнению с китайскими авиаперевозчиками, все еще имеющими возможность летать через территорию России, продолжает снижаться.

В этом месяце British Airways объявила о прекращении полетов между Лондоном и Пекином, начиная с октября. Это решение было принято спустя всего несколько недель после того, как тоже британская Virgin Atlantic закрыла о своем единственном маршруте в Шанхай.

Австралийская авиакомпания Qantas также заявила о сокращении количества рейсов на маршруте Сидней-Шанхай из-за недостаточной заполненности самолетов.

По данным поставщика отраслевых данных OAG, количество рейсов международных перевозчиков из Европы и Северной Америки в Китай в летнем сезоне 2024 года снизилось более чем на 60% по сравнению с пиковым показателем 2018 года.

В целом с 2020 года, когда в мире распространялась пандемия COVID-19, количество западных рейсов в Китай начало стремительно падать.

В 2022 году Россия запретила полеты американским и европейским авиакомпаниям над своей территорией, что привело к росту расходов на топливо. Теперь они составляют от 25% до 30% операционных расходов. Эта причина — одна из главных в объяснении факта уменьшения количества рейсов.

До пандемии и запрета РФ Китай имел один из крупнейших авиарынков в мире. Пока, несмотря на попытки восстановить спрос, он все равно намного ниже, чем был в 2019 году.

Эксперты среди причин также выделяют значительные изменения в отношениях Китая с США и Европой. Геополитическое обострение неизбежно повлияло на спрос и в результате уменьшения рейсов в Пекин.

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