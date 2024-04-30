Заставит ли Китай Россию остановить войну: прогноз аналитика

Китай может инициировать мирный переговорный процесс по окончании войны в Украине, но только с учетом интересов России, считает политолог Игорь Рейтерович.

Китай остается важным союзником РФ. Фото из открытых источников

"Китай на словах поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Но пока китайский мирный план не детализирован и в нем четко не прописаны границы, на которых должна закончиться война, этот план может быть развернут как в сторону Украины, так и против нее. Россия будет говорить о праве нации на самооборону и самоопределение, и Китай может согласиться с этим", – сказал политолог.

По мнению Игоря Рейтеровича, несмотря на признание целостности Украины, на практике реализация мирного плана Китая может предусматривать компромисс с учетом ситуации на фронте, поскольку Пекин не может позволить России потерять лицо.

"Пекин не может позволить себе не сохранить лицо России, поскольку это будет удар по имиджу Китая. Для Китая важно, чтобы его сателлиты со схожими политическими режимами испытывали китайскую поддержку. Китаю важно помогать родственным режимам, поэтому он будет поддерживать Россию. Пекин не будет заставлять Путина забраться из Украины, а наоборот поможет ему выкрутиться, в частности, благодаря китайскому мирному плану", – отметил политический аналитик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в одном из населенных пунктов на временно оккупированной территории украинские школьники выразили свое отношение к российской конституции. Несмотря на риск быть задержанными и понести жестокое наказание, подростки сожгли конституцию России. Таким образом, украинская молодежь продемонстрировала, как на самом деле относится к российским захватчикам, захватившим их населенные пункты.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США видели доказательства попыток Китая вмешаться и повлиять на предстоящие выборы американского президента. Госсекретарь США сообщил, что повторил послание Джо Байдена Си Цзиньпину во время их саммита в Сан-Франциско в прошлом году с тем, чтобы Китай не вмешивался в президентские выборы-2024. Тогда Си Цзиньпин пообещал, что Китай не будет вмешиваться в американские выборы.

