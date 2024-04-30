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Марьян Ощановский
Китай может инициировать мирный переговорный процесс по окончании войны в Украине, но только с учетом интересов России, считает политолог Игорь Рейтерович.
Китай остается важным союзником РФ. Фото из открытых источников
По мнению Игоря Рейтеровича, несмотря на признание целостности Украины, на практике реализация мирного плана Китая может предусматривать компромисс с учетом ситуации на фронте, поскольку Пекин не может позволить России потерять лицо.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в одном из населенных пунктов на временно оккупированной территории украинские школьники выразили свое отношение к российской конституции. Несмотря на риск быть задержанными и понести жестокое наказание, подростки сожгли конституцию России. Таким образом, украинская молодежь продемонстрировала, как на самом деле относится к российским захватчикам, захватившим их населенные пункты.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США видели доказательства попыток Китая вмешаться и повлиять на предстоящие выборы американского президента. Госсекретарь США сообщил, что повторил послание Джо Байдена Си Цзиньпину во время их саммита в Сан-Франциско в прошлом году с тем, чтобы Китай не вмешивался в президентские выборы-2024. Тогда Си Цзиньпин пообещал, что Китай не будет вмешиваться в американские выборы.
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