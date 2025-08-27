Железный кулак Си Цзиньпина: в Китае началась самая большая военная чистка со времен Мао

Масштабная военная чистка в Китае, которую инициировал глава КНР Си Цзиньпин, стала самой большой со времен Мао Цзэдуна. Аналитическая публикация Bloomberg акцентирует внимание на том, что антикоррупционная кампания выявила существенные проблемы в армии, в частности, в ракетных войсках. Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет агентство, ссылаясь на данные американской разведки, чистка стала реакцией на масштабную коррупцию, которая мешает реализации планов Си Цзиньпина по модернизации войск и ставит под сомнение его боеспособность. Среди выявленных нарушений – ракеты, заправленные водой вместо горючего, а также неисправные крышки ракетных шахт, что делает запуск неэффективным.

Продолжающиеся с 2023 года репрессии привели к отставке десятков высокопоставленных чиновников. Среди них – бывший министр обороны Ли Шанфу и эксруководитель ракетных войск НОАК Ли Юйчао. В общей сложности за два года своих должностей лишились более десятка генералов, а также руководители оборонных предприятий.

Аналитики отмечают, что, несмотря на официально задекларированную борьбу с коррупцией, на самом деле эти действия являются частью политики Си Цзиньпина, направленной на консолидацию власти и обеспечение полной преданности командования армии. Эксперты подчеркивают, что подобные чистки, даже будучи направленными на усиление контроля, в короткой перспективе могут негативно отразиться на боеспособности китайских вооруженных сил.

