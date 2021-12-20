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Жуй и крути педали: в китайском "Макдоналдс" установили велотренажеры (ФОТО)

В китайском фаст-фуде люди могут есть и заниматься спортом одновременно

20 декабря 2021, 15:40
Автор:

Денис Подставной
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В одном из ресторанов быстрого питания установили велотренажеры. Об этом пишет издание Daily Mail. 

Жуй и крути педали: в китайском "Макдоналдс" установили велотренажеры (ФОТО)

"Макдоналдс". Фото из открытых источников

Сеть потрясло видео на котором запечатлен тренажер в фаст-фуде. На кадрах можно увидеть, как клиенты McDonald's пытаются сжечь калории, пока их потребляют. Женщина ест бургер и одновременно занимается на велотренажере. 

Журналисты подсчитали, что один Биг-Мак содержит 1080 калорий, а это означает, что людям придется "проехать" от 13,5 до 27 миль на тренажерах, если они хотят снизить общее количество калорий. 

За короткий промежуток времени видео стало вирусным. В сервисе TikTok его посмотрели уже более 24 миллионов раз. Под видео собралось около 40 тысяч комментарием и более двух миллионов лайков. 

Как пишет издание, необычный ресторан известной сети McDonald’s находится в Китае. 

Некоторые комментаторы начали шутить:

"Это похоже на использование телефона во время зарядки", — написал один из пользователей.

Другие задавались вопросом, вредно ли для пищеварительной системы есть и заниматься спортом одновременно.

Жуй и крути педали: в китайском ”Макдоналдс” установили велотренажеры (ФОТО) - фото 2

Фото: TikTok/сris13yu 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Турции из-за обвала местной валюты сильно подорожала техника известной американской компании. Так, по данным СМИ, всего за один месяц цена iPhone 13 выросла с 12 тысяч лир до 21 с половиной тысячи. Отмечается, что на прошлой неделе турецкая лира установила антирекорд стоимости. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что экземпляр комикса об известном супергерое продали на аукционе за несколько миллионов долларов. Бывший владелец изначально приобрел журнал за десять центов и хранил его на протяжении сорока лет в сейфе с контролем температуры. 


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-10328549/Chinese-McDonalds-EXERCISE-BIKES-diners-want-burn-calories-consume-them.html?ito=social-twitter_mailonline
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