Жуй и крути педали: в китайском "Макдоналдс" установили велотренажеры (ФОТО)

В одном из ресторанов быстрого питания установили велотренажеры. Об этом пишет издание Daily Mail.

"Макдоналдс". Фото из открытых источников

Сеть потрясло видео на котором запечатлен тренажер в фаст-фуде. На кадрах можно увидеть, как клиенты McDonald's пытаются сжечь калории, пока их потребляют. Женщина ест бургер и одновременно занимается на велотренажере.

Журналисты подсчитали, что один Биг-Мак содержит 1080 калорий, а это означает, что людям придется "проехать" от 13,5 до 27 миль на тренажерах, если они хотят снизить общее количество калорий.



За короткий промежуток времени видео стало вирусным. В сервисе TikTok его посмотрели уже более 24 миллионов раз. Под видео собралось около 40 тысяч комментарием и более двух миллионов лайков.

Как пишет издание, необычный ресторан известной сети McDonald’s находится в Китае.

Некоторые комментаторы начали шутить:

"Это похоже на использование телефона во время зарядки", — написал один из пользователей.

Другие задавались вопросом, вредно ли для пищеварительной системы есть и заниматься спортом одновременно.







Фото: TikTok/сris13yu

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Турции из-за обвала местной валюты сильно подорожала техника известной американской компании. Так, по данным СМИ, всего за один месяц цена iPhone 13 выросла с 12 тысяч лир до 21 с половиной тысячи. Отмечается, что на прошлой неделе турецкая лира установила антирекорд стоимости.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что экземпляр комикса об известном супергерое продали на аукционе за несколько миллионов долларов. Бывший владелец изначально приобрел журнал за десять центов и хранил его на протяжении сорока лет в сейфе с контролем температуры.

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