"Альтернативы нет": Туск обратился с важным призывом к ЕС по обороне

Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул важность увеличения расходов на оборону в рамках Европейского Союза с тем, чтобы обеспечить безопасность континента в условиях глобальных рисков. Об этом сообщает Bloomberg.

Дональд Туск. Фото: Reuters

"Европа должна быть готова к самообороне, если хочет остаться на карте. Она не может оставаться беззащитной — необходимо начать инвестировать средства в оборону", — заявил Туск, выступая в Европейском парламенте в Страсбурге.

Кроме того, недавно вступивший в должность новый президент США Дональд Трамп объявил, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП, что вдвое превышает нынешний уровень в 2%.

Туск призвал ЕС действовать решительно и проявлять креативность по вопросам оборонных расходов, чтобы обеспечить защиту от "потенциальных ракетных угроз". Он подчеркнул необходимость укрепления оборонных возможностей, в частности, на восточном фланге Европы.

В своей речи Туск также отметил, что Европейский Союз, крупнейший торговый блок мира с почти 450 миллионами жителей, переживает период "дезориентации" из-за возвращения Дональда Трампа в Белый дом, что подвергает сомнению дальнейшую поддержку США в вопросах европейской безопасности.

"Не спрашивайте, что Америка может сделать для Европы. Спрашивайте, что Европа может сделать для себя сама. Европа всегда была и будет велика", — перефразировал он известные слова президента США Джона Кеннеди.

Портал "Комментарии" уже писал, что увеличение российских военных расходов не равно росту российского военного потенциала, но может повлиять на способность Кремля поддерживать войну в Украине и добиваться успехов. Об этом идет речь в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).