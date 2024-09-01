Россия ведет войну против Украины два с половиной года, но только сейчас правительство Австрии определилось с новой стратегией безопасности и классифицировало Россию как страну, составляющую "угрозу безопасности".



Канцлер Австрии Карл Нехаммер. Фото из открытых источников

Нынешняя стратегия Австрии датируется 2013 годом, когда не было российской агрессии в Украине, австрийские компании вели бизнес в России и покупали ее энергоресурсы. Первое вторжение России в Украину в 2014 году не изменило ситуацию, а после второго — в 2024 году, Австрия через некоторое время решила изменить свою стратегию.



Как указывает издание Welt, вероятно это произошло из-за политических событий, а действия австрийского правительства могут стать дальновидным шагом из-за угрозы прихода к власти пророссийских сил в стране. Выборы в Австрии пройдут 29 сентября 2024 года.

Прогнозируете, что главная коалиционная партия Австрийская народная партия получит около 23% голосов, а ее партнеры из партии "Зеленые" около 10%. В то время как оппозиционная Социал-демократическая партия может получить 22%, а победу и право на формирование правительства может одержать пророссийская правопопулистская Австрийская партия свободы – 27%. Из-за таких предварительных результатов провластные Австрийская народная партия и партия "Зеленые" приняли новую стратегию безопасности.

За последние 12 месяцев Австрия покупала 75-96% газа из России. Однако в новом соглашении Австрия до 2027 года не будет больше покупать российский газ. 50-страничный проект содержит другие моменты, например, сотрудничество с НАТО планируют расширить – при этом подчеркивая нейтралитет. В частности, в документе говорится: "Быть военно-нейтральным не значит быть безразличным, когда нарушается международное право и посягательство на суверенитет, территориальную целостность или независимость государства".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Австрия объяснила свою позицию по мирным переговорам Украины и России

Также "Комментарии" писали, что в Австрии отреагировали на инцидент на Запорожской АЭС.