Австрия может снизить цены на авиабилеты - за сколько можно будет полететь в страну

Австрия может в ближайшее время изменить цены на авиабилеты. Об этом сообщает издание "Европейская правда".

Австрия планирует снизить цены на авиаперелеты - сколько будет стоить билет. Фото: cdn.hype.tech

Об установлении низкой цены на авиаперелеты власти страны говорили еще в июне прошлого года. Идею предложил один из министров от австрийской правящей партии "Зеленых". Цена билета на самолет может составлять всего 40 евро. Если перевести на украинскую валюту, это — 1 350 гривен.

Ряд перевозчиков поддержали инициативу министра. Однако такие изменения могут практически уничтожить большую часть рынка дешевых билетов.

Сообщается, что потребность в снижении цены возникла с необходимостью повышения налогов на авиаперевозки с целью сокращения выбросов парниковых газов. Так авиакомпании хотят привлечь большее количество клиентов к своим услугам.

Но этот вопрос обеспокоил Евросоюз. Комиссия ЕС сначала должна проверить, соответствуют ли новые меры общим правилам, и, при необходимости, вступить в диалог с австрийскими властями.

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