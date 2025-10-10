Бабиш против военной помощи Украине, но есть интересный нюанс: детали

На парламентских выборах в Чехии победила популистская партия ANO во главе с Андреем Бабишем. Это вызвало определенную обеспокоенность тем, не повлияет ли новая политическая ситуация на поддержку Украины. Однако, как отметил эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко серьезных причин для тревоги нет.

Фото: из открытых источников

По мнению эксперта, Бабиш действительно может притормозить некоторые инициативы, связанные с гражданской поддержкой Украины, например сбор средств на закупку боеприпасов. Такие действия в основном символическое и гуманитарное значение и осуществляются не правительством, а гражданами. В то же время он вряд ли пойдет на сворачивание более масштабных проектов, касающихся военно-промышленного комплекса Чехии.

Как объясняет Жовтенко, чешская оборонная промышленность может остаться важным поставщиком украинской армии. Оплата таких заказов, скорее всего, будет поступать из фондов Европейского Союза, созданных для поддержки Украины. Отказ от участия в этом процессе означал бы утрату выгодных контрактов, рабочих мест и доходов для Чехии. А это уже прямой удар по экономике и избирателям, поддержавшим партию Бабиша.

Кроме того, президент Чехии Петр Павел остается открытым союзником Киева, так что на уровне межгосударственных отношений существенных изменений не прогнозируется. Сам Бабиш, по оценкам эксперта, также не заинтересован в ухудшении социально-экономической ситуации в стране, ведь ему следует сохранить доверие электората.

Как уже писали "Комментарии", политолог Владимир Фесенко считает, что война на истощение грозит как Украине, так и России. Несмотря на преимущества РФ в ресурсах, их уверенность в победе постепенно ослабевает, в отличие от ожиданий, украинская оборона не сломалась.