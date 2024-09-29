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Бельгия раскрывает правду о санкциях ЕС против России: что происходит с российским газом

ЕС хочет усилить санкции против российского газа, однако решение требует единодушия стран-членов Европейского Союза.

сегодня, 15:05
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Автор:
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Slava Kot

Бельгия требует от Европейского Союза ввести новые санкции на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). В Брюсселе считают, что регламент, принятый в декабре 2023 года, оказалось недостаточно и ЕС получает все больше российского газа.

Бельгия раскрывает правду о санкциях ЕС против России: что происходит с российским газом

ЕС планирует ужесточить санкции против российского газа. Фото из открытых источников

Министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стратен в интервью Financial Times отметила, что нынешние нормы не позволяют странам-членам ЕС расторгнуть контракты по российскому газу. По ее словам, действующие нормы направлены на то, чтобы российские энергетические компании не могли использовать инфраструктуру ЕС, но они не обеспечивают достаточной правовой основы для ограничения контрактов, которые часто действуют в течение десяти лет и были заключены еще до начала полномасштабного вторжения России.

"Мы посмотрели на это. У нас российский газ течет в Бельгию и газовые нормы не помогут. Нам нужно общеевропейское решение", – считает министр энергетики Бельгии.

Министр климата Нидерландов Софи Германс поддерживает бельгийскую инициативу и сообщила, что этот вопрос будет рассмотрен на октябрьской встрече министров энергетики ЕС. По ее словам, только санкции Еврокомиссии могут эффективно решить проблему частных контрактов.

Financial Times указывает, что количество танкеров с российским газом, прибывающих на главный терминал в Роттердаме, значительно выросло. По данным аналитической компании Kpler, в 2023 году Бельгия являлась вторым крупнейшим импортером российского СПГ после Испании, а в этом году лидером может стать Франция.

Однако возможность введения санкций против российского СПГ ограничивается нехваткой единодушия среди государств-членов ЕС. Венгрия регулярно блокирует новые санкции в отношении российского газа, что усложняет процесс принятия решений на общеевропейском уровне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Европе признали большую ошибку в отношении России, которую ЕС совершает снова.

Также "Комментарии" писали об Австрии, которая меняет свою политику по отношению к РФ и готова отказаться от российского газа.



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Источник: https://www.ft.com/content/d23591fc-0463-4346-865c-0e851a256ed2
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